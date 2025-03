“Lei chi è?”, l’ultima commedia di Lino Toffolo, in scena a Murano nel teatro a lui intitolato

A quasi nove anni dalla scomparsa di Lino Toffolo, torna sul palcoscenico Lei chi è?, l’ultimo cavallo di battaglia dell’attore e autore teatrale muranese, andato in scena con successo con diverse decine di repliche fra il 2011 e 2013.

L’appuntamento è nel teatro intitolato al comico (Campiello Michieli Murano) nell’isola di Murano, in cui ha sempre vissuto, ad eccezione delle tante parentesi che l’hanno portato in giro per l’Italia in sessant’anni di carriera: le recite sono in programma sabato 29 marzo alle 19 e domenica 30 marzo alle 16.

Al centro della pièce la devastante progressione dell’Alzheimer nel protagonista, brillante imprenditore vetrario, che, a un certo punto comincia a ricordare con fatica dei dettagli apparentemente insignificanti: a teatro funzionano meglio i malati “immaginari” di quelli veri, ma con il consueto garbo, Toffolo trova il modo di affrontare con toni, solo in parte leggeri, implicazioni e costi esistenziali e sociali di una malattia veramente impietosa, che conduce il paziente, prima che alla morte, all’annientamento psichico.

Lei chi è? rappresenta un po’ il suo testamento d’autore. Nei panni rivestiti dallo stesso Toffolo troviamo Sandro Smerghetto: al suo fianco Evi Ferro, già in scena con Toffolo, che cura la regia dell’allestimento, Francesca Toso, Andrea Tosi , Martina Salami e Gianni Pomoni. Suggeritrice Anna Bortolotti.

Le musiche sono di Lino Toffolo, luci e audio di Giovanni Marcon, mentre le scene portano la firma di Paolo Zaniol e Matteo Seguso.

I biglietti (10,00 €) per la recita di domenica 30 sono esauriti, mentre sono ancora disponibili per la rappresentazione di sabato 29 e saranno messi in vendita in teatro il giorno dello spettacolo a partire dalle 18,30.