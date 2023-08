Les années fauves: arte del primo Novecento dalla Francia alla Svizzera

Fauve: “Belve!”. Così li definì, con la stolida determinazione che talvolta hanno i critici d’arte, Louis Vauxcelles nel 1905 al Salone d’Autunno di Parigi. Il confronto era tra le opere di Henri Matisse, Maurice de Vlamink, André Derain e altri, con un paio di sculture classiciste in marmo di un certo Albert Marque. “Donatello tra le belve” avrebbe esclamato l’improvvido critico, il cui unico merito fu proprio quello di dare da lì in poi un nome esotico al dirompente movimento appena nato e che già nel 1910 era concluso, lasciando però nell’arte un segno indelebile per sempre.

L’antica cittadina svizzera di Martigny, nella generosa cornice della Fondazione Pierre Gianadda, ospita l’esposizione di un centinaio di opere, tra tele e ceramiche, dei giovani artisti che vissero allora un’esperienza del tutto scapigliata. Oltre ai già citati, sono presenti opere di Raoul Dufy, Van Dongen, Georges Braque, Albert Marquet, prestate dal Museo Nazionale d’Arte moderna di Parigi – Centre Pompidou, nonché da altri musei pubblici e collezioni private francesi.

Erano trascorsi ormai sessant’anni da quando, nel 1841, il ritrattista americano John Rand aveva inventato i tubetti di metallo morbido per sostituire i vecchi e scomodi contenitori dove venivano conservati i colori ad olio. Da lì in poi la pittura all’aperto aveva innanzi a sé possibilità sconfinate e di questo approfittarono a piene mani i Fauves, che spesso spremevano i colori direttamente dal tubetto sulla tela per sottolineare l’importanza della forma e l’immediatezza, rispetto al significato dell’opera, rifiutando la pittura tonale tradizionale, per ispirarsi invece all’arte primitiva, ritenuta più istintiva e vitale. Per primi si interessarono di arte africana (alcune opere si trovano in mostra) e abolirono prospettiva e chiaroscuro, con l’uso invece di colori vivaci, innaturali e puri. ispirandosi spesso anche a Van Gogh e Gauguin.

All’interno della Fondazione Gianadda si può anche ammirare una collezione di reperti archeologici dell’epoca nella quale il sito era occupato dai Romani (fu menzionato da Giulio Cesare nel corso della conquista della Gallia, tra il 58 e il 50 a.C.); a una superba collezione di automobili storiche, tra le quali svariati pezzi unici; una preziosa esposizione di ritratti fotografici di personaggi quali Sarah Bernard, Victor Hugo e Emile Zola, realizzati dai fotografi parigini Nadar – Felix, Adrien e Paul – tra il XIX e il XX secolo. Nonché la più recente raccolta di opere di Sam Szafran (1934-2019), artista francese di origini ebraiche-polacche e che, come facilmente su può intuire, visse infanzia e giovinezza assai dolorose. L’edificio all’interno h anche un ampio spazio per concerti e all’esterno è circondato da un vasto parco disseminato di una cinquantina di pregevoli statue, tra le quali opere di Rodin, Calder, Brancusi e altri.

La Fondazione Pierre Gianadda è stata creata nel 1978 da Leonard Gianadda, un facoltoso imprenditore svizzero di origine italiana, precisamente biellese, e intitolata a Pierre, amatissimo fratello morto due anni prima in un incidente aereo. La sua azione mecenatistica si svolge nel campo dell’arte, della cultura, dell’archeologia e dello sviluppo del turismo.