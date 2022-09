Un’insegnante quarantenne, un padre single, un’adorabile bambina di cinque anni e la necessità di elaborare una storia finita male sono le fondamenta su cui Rebecca Zlotowski costruisce il suo quinto film, presentato in laguna come il precedente Planetarium – in mezzo Un’estate con Sofia (2019) – rivelatosi uno dei fiaschi di Venezia 73.

C’è una donna single ormai agée di nome Rachel (Virginie Efira) che si innamora di Ali (Roschdy Zem) ma Fassbinder non c’entra nulla, anzi lui è più vecchio di lei e ha già una figlia, Leila. Man mano che la relazione prosegue e diventa più stabile Rachel finisce per affezionarsi alla bambina, adeguandosi alla routine del trio. Più cerca di trovare il giusto posto in una famiglia già formata, e più la nostra inizia a ragionare sulla sua vita (comunque più che soddisfacente tra lavoro, amici e hobby) e realizza di volerne una sua – magari anche un figlio – mentre invece chiunque attorno a lei, come la sorella più giovane, sembra riuscire a ottenere senza nemmeno volerlo ciò che Rachel desidera più di ogni altra cosa.

Amare i figli degli altri è un grosso rischio. Primo, perché loro non amano te, e in secondo luogo, perché essere un personaggio secondario nelle famiglie degli altri comporta sempre la possibilità di venire tagliati per esigenze di trama. Rachel ha modo di impararlo quando la sua vita prende la svolta in cui sperava da molto tempo, salvo poi andare a schiantarsi, letteralmente e metaforicamente, quando Ali e l’ex moglie decidono di rimettersi assieme per il bene della piccola. Il film è articolato sulla domanda “dove finisce il rapporto tra Rachel e Leila una volta che la storia d’amore con Ali è terminata?” senza riuscire ovviamente a dare una risposta; una domanda che Zlotowski si sarà fatta dato che ha dichiarato di aver scritto e diretto Les enfats des autres proprio a partire da un’esperienza autobiografica, scegliendo quindi di dedicarci la sua opera quinta perché fatica a ricordare una storia del genere al cinema. Effettivamente non possiamo non darle ragione, il tema è piuttosto specifico, ma la presunta originalità si perde nell’elaborazione stantia di tempi e relazioni che fa assomigliare il film in questione a qualsiasi altra narrazione sentimentale per la classe media incolta di mezza età – tagliamo corto: è ‘na muccinata.

Zlotowski decide di dedicare la maggior parte della diegesi alle fasi iniziali della relazione tra Rachel e Ali attraverso episodi più o meno autosufficienti che trattano il graduale inserirsi di lei nelle rigide divisioni della vita di lui, a loro volta dipendenti dagli accordi genitoriali per l’affido della piccola: gli eventi sociali a cui partecipano come coppia, il primo incontro la piccola e infine l’andare a prenderla a scuola o a judo, fino a diventare uno sei soggetti dei disegnini sul frigo in mezzo a mamma e papà. Tutto molto dolce, per carità, ma l’unica conseguenza del protrarsi di questo quadretto idilliaco per anime candide è che non rimane più tempo per trattare la rottura fra i due protagonisti (liquidata in un nonnulla) e per le considerazioni su come si evolve la vita di Rachel senza più Leila a scandire anche le sue giornate. Invece con un finale altrettanto sbrigativo Zlotowski ci tiene a comunicare che va tutto bene e che Rachel è felice e contenta e chissenefrega della bimba. Alé.

Il fatto che si tratti di una pellicola pesantemente autobiografica inficia lo stesso personaggio di Rachel, alter ego della regista con cui quest’ultima è a dir poco indulgente, affidandole il ruolo di perfettina calata dal cielo in un angoletto di terra dove tutti non possono fare a meno di amarla e desiderare le sue attenzioni (il collega silenziosamente innamorato, lo studente “salvato” dal suo pacchiano attimofuggentesco impegno). Se a ciò si aggiunge la reiterazione dei siparietti familiari lungo il corso del film che non aggiungono assolutamente nulla ma si limitano a portare sullo schermo un po’ di vita vissuta della regista sotto mentite spoglie, il risultato finale è un film stucchevole e scialbo, al punto da sembrare quasi un fotoromanzo in più di un’occasione.

Un montaggio atono con qualche strizzata d’occhio a Truffaut è la lapide sulle ambizioni di un film accondiscendente e sciapo, di fattura inferiore al livello normalmente richiesto per essere inseriti nel concorso veneziano (nonostante la seriosità), solitamente impostato su ambizioni più alte di presentare uno sfogo, per quanto a cuore aperto. L’hanno fatto anche Sorrentino e Iñárritu proprio qui a Venezia nell’ultimo anno, ma in quei casi, per quanto diversi l’uno dall’altro, c’era molto di più in idee e riflessioni. Le delusioni sono una brutta bestia ma a volte serve una vaschetta di gelato da un chilo più che una macchina da presa.