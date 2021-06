Nella storica Sala Grande del Multisala Corso, Cineforum Labirinto di Treviso presenta un nuovo ciclo di lezioni di cinema per tornare a vivere il fascino della sala cinematografica in compagnia dei capolavori e dei grandi registi che hanno fatto la storia della Settima Arte.

A partire dalla visione e dal commento delle sequenze dei film selezionati, il docente Marco Bellano (Università di Padova) condurrà i partecipanti alla scoperta di quattro percorsi cinematografici:

“ Pixar Story ”

” “ Salvador Dalì e il cinema ”

” “ Il sentiero del West ”

” “ Dal romanzo al grande schermo“

L’iniziativa si articola in 4 incontri che si terranno di lunedì, dalle ore 20.30 alle 22.30, a partire da lunedì 21 giugno 2021, presso la Sala Grande del Multisala Corso, situata in Corso del Popolo n. 30, in centro a Treviso. Il costo del corso è pari a 70€.

In attesa della ripresa ufficiale delle attività in autunno, il Multisala Corso riapre quest’estate per ospitare le lezioni di cinema di Cineforum Labirinto. La sede del corso è una sala cinematografica con una disponibilità di 400 posti, dotata di uno schermo gigante e ampi spazi . La struttura del Multisala garantisce il rispetto di una distanza interpersonale ben oltre quella prescritta dalle vigenti normative e un accesso in sala sicuro e agevole, permettendo così di partecipare alle serate di cinema con la massima serenità!

Iscrizioni, programma, misure di sicurezza e altre info sulla pagina del sito del Cineforum Labirinto : Lezioni di cinema al Multisala Corso.

Per ulteriori informazioni

cineforumlabirinto.wordpress.com

cineforumlabirinto@gmail.com