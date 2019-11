Casey Affleck interpreta, scrive e dirige una storia toccante che brilla grazie all’interpretazione sua e della bravissima Anna Pniowsky.

La struttura del film non è originale: un futuro dispotico dove la sopravvivenza dell’umanità è a rischio e un padre e un figlio lottano e fuggono dall’oblio per resistere,… lo abbiamo già visto in The Road, I figli degli uomini, A Quiet Place, Senza lasciare traccia…

Quindi cosa rende questo film meritevole o diverso rispetto agli altri?

La delicatezza e la malinconia.

Casey Affleck affronta un tema, o aggettivo, se vogliamo quasi trito, (futuro) dispotico, e lo elabora in una storia artigianale, che scolpisce con l’amore di un padre, con la curiosità di una preadolescente, con la fiaba della speranza e con la crudeltà del mondo.

Affleck interpreta “Papà”, un genitore che vorrebbe proteggere a tutti i costi la figlia; Anna Pniowsky (al suo debutto) è Reg, una undicenne curiosa che vorrebbe difendersi e imparare da sola.