Liliana Cavani festeggia i 90 anni, l’omaggio del Cinit

Giovedì 12 gennaio Liliana Cavani, l’eterna ragazza del cinema italiano come l’ha definita Pupi Avati, compie 90 anni. Nella Sala della Crociera del ministero della Cultura, l’altro ieri con due giorni d’anticipo è stata festeggiata per l’importante ricorrenza dal ministro della cultura Sangiuliano e da un gruppo di cineasti. <<Il cinema ha bisogno di difficoltà, di una certa dose di rischio – ha dichiarato la regista emiliana – Al tempo stesso chi fa cinema deve credere che certe cose si possono fare e non deve avere paura di farle. Il cinema è passione.>> Nel corso del 2023 uscirà il suo prossimo film L’ordine del tempo, tratto dall’omonima opera letteraria di Carlo Rovelli, edita da Adelphi, che del tempo fisico ed esistenziale esplora la complessità e il mistero. Oltre che regista ne è anche cosceneggiatrice assieme a Paolo Costella nel cast Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, insieme a Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo e con la partecipazione di Angela Molina. Il Cinit Cineforum Italiano, associazione nazionale di cultura cinematografica rende omaggio a questa gran protagonista del cinema italiano di ieri e di oggi pubblicando sulla tessera dell’associazione un’immagine in cui è ritratta assieme a Mikey Rourke sul set di Francesco.