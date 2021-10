Climate Change Theatre Action è una iniziativa sorta nel 2015 per opera di alcuni artisti tra tra Stati Uniti e Canada, supportati da The Arctic Cycle e dal Centre for Sustainable Practice in the Arts (Centro per le pratiche sostenibili nelle arti).

Il proposito del CCTA è di sensibilizzare il pubblico sui temi del cambiamento climatico. Con cadenza biennale, infatti, vengono proposte opere brevi di 50 scrittori di ogni parte del pianeta, rappresentate in spazi teatrali di tutto il mondo.

In Italia il testimone di CCTA è raccolto in Friuli Venezia Giulia, con lo spettacolo When, appositamente scritto dalla giovane drammaturga canadese Wren Brian, che verrà rappresentato sabato 16 ottobre a Morsano (Pordenone), nel suggestivo scenario naturale del tramonto (tra le 16 e le 19) sulle rive del fiume Tagliamento. Interpretato da Viviana Piccolo e Clelia Delponte, due giovani artiste anch’esse friulane, lo spettacolo è ad accesso libero e fa parte dell’offerta culturale della residenza per artisti internazionale Art Aia, fondata dall’attore e regista Giovanni Morassutti a Sesto al Reghena (PN), nell’antico cascinale di famiglia.

Nel corso dell’evento sono previsti anche interventi su temi ambientali a cura dei partner culturali, come Legambiente di Pordenone, e commerciali, come la ditta “La casa del sole” il cui titolare darà informazioni su energie rinnovabili.

L’iniziativa Climate Change Theatre Action, dunque si propone di unire formazione e arte, tutela ambientale e teatro.

www.climatechangetheatreaction.com