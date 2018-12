L’incisore Livio Ceschin alla galleria Sturzo di Mestre

Sabato 15 dicembre, alle 17,30 si inaugura, presso la Galleria “Luigi Sturzo” di Venezia Mestre, la mostra di grafica d’arte Luoghi e paesaggi di Livio Ceschin, considerato uno dei maggiori incisori italiani contemporanei.

Il titolo della mostra è lo stesso di una raccolta di testi in prosa dedicati da Andrea Zanzotto al paesaggio, Luoghi e paesaggi (a cura di M. Giancotti), Bompiani 2013. Le riflessioni estetiche di Zanzotto sull’idea di paesaggio in cui l’uomo e la natura interagiscono e si confrontano, nonostante l’impatto sempre più invasivo del primo sulla seconda, sono condivise da Ceschin che, sin dagli anni Novanta, ha avvertito l’esigenza di affrontare questo tema, indagandolo con le tecniche dell’acquaforte e dell’uso della puntasecca. L’artista ha esposto le sue opere in mostre collettive in Italia e all’estero, e in numerose personali allestite presso gallerie e centri specializzati nell’incisione. Negli anni ha stretto rapporti di amicizia con poeti e scrittori, pubblicando (dal 1999 al 2013) Edizioni d’Arte con sue incisioni e testi di Novella Cantarutti, Silvio Ramat, Andrea Zanzotto, Mario Luzi, Mario Rigoni Stern, Pierluigi Cappello, Mauro Corona e altri. L’Istituto Nazionale per la Grafica a Roma, nel 2013, e il Museo Rembrandt di Amsterdam, nel 2014, gli hanno dedicato due importanti mostre. Vive e lavora a Montebelluna (TV)

La mostra, promossa dall’Associazione culturale “La Fornace” e allestita a cura di Luigi Faraon, sarà aperta (ad eccezione di Natale e Santo Stefano) fino al 30 dicembre, nei giorni feriali dalle 17 alle 19 e nei festivi dalle 10 alle 12,30.

Per ulteriori informazioni sull’artista: www.concilioeuropeodellarte.org