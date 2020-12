Giorgio porta “il suo stato” al Consiglio d’Europa perché ne riconoscesse l’indipendenza. Un progetto folle, unico dove diritto dell’individuo e diritto positivo si fondevano per diventare libertà. L’Isola delle Rose attira ben presto l’interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale e in un serio problema politico per il Governo italiano che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine. Il rischio di un precedente era tangibile e troppo pericoloso.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose è il primo grande progetto internazionale che vede la collaborazione tra Netflix e Grøenlandia, la società di produzione dei due registi Sydney Sibilia e Matteo Rovere.

Sydney Sibilia e la sceneggiatrice Francesca Manieri sono andati a ripescare una storia sommersa.

“L’idea ambiziosissima di sviluppare L​ ’incredibile storia dell’isola delle rose – racconta Matteo Rovere in veste di produttore – risale a un incontro folgorante con Giorgio Rosa, l’ingegnere bolognese che io e Sydney abbiamo avuto l’onore di conoscere qualche anno fa, prima che venisse a mancare. Il racconto della sua meravigliosa impresa, fallimentare rispetto agli esiti, ma trionfante perché epica e politica, ci ha convinto fin dall’inizio sulle necessità etiche e civili della sua storia.

“L’idea per una nuova storia – ha raccontato Sibilia durante la presentazione del film – nasce un po’ da una rabdomanzia. Stavamo scrivendo i sequel di Smetto Quando Voglio; avevamo la pagina di wikipedia aperta perché ci servivano molti termini tecnici, e a margine ho notato un quadrato con la voce ‘Isola delle Rose -Micronazione -. Immediatamente ho aperto la pagina e la prima cosa che ho pensato è stata ‘ma perché non ci hanno mai fatto un film?’ Poi mi sono ricordato che io i film li faccio. Con Francesca ci abbiamo lavorato un anno e mezzo. Abbiamo incontrato il vero Giorgio Rosa, 4 anni fa circa. C’erano molte cose che volevo capire. Prima di tutto se farne veramente un film. Quando gli chiesi se gli sarebbe piaciuta l’idea di un film, mi disse no. In quella negazione ho capito che era la storia giusta!”

“Il cinema di Sydney ha un tema autoriale forte e chiaro – ha aggiunto la sceneggiatrice Francesca Manieri – ed è il conflitto tra il rapporto individuale e il potere costituito. Infatti all’inizio del film, attraverso Gabriella (Matilda De Angelis), futura moglie di Giorgio e docente di Diritto, si parla di differenza tra diritto positivo e diritto naturale, e di libertà positiva e libertà negativa. Poi la storia in sé aveva tanti rischi e tranelli, perché qui gli antagonisti sono i Padri della Patria, al Governo c’era chi la Costituzione l’aveva scritta (Il Presidente del Consiglio era Giovanni Leone ndr). Era un argomento affascinante e complesso per il tono non certo facile da trovare. Si confronta con un dramma, con la commedia, con il film storico”.

Elio Germano per una volta è stato libero di interpretare un ruolo, senza conoscere il vero protagonista “Era un’epoca nella quale c’era la gara a chi la faceva più strana. Mi colpito molto il contrasto con quanto avviene oggi, dove la gara è invece quella a sparire, a nascondersi, all’omologazione dettata dalla corsa ai like da ottenere sui sociale”.

Come ha detto il regista L’incredibile storia dell’Isola delle Rose è tratta da una storia vera non ispirata; dove le cose più assurde possono essere vere e quelle più normali le hanno create gli sceneggiatori.

Dal 9 dicembre il film sarà disponibile su Netflix.

Vi innamorerete di questa storia, per come è raccontata e per come è interpretata, perché desta simpatia e travalica generi e confini.