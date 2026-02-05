“La Infiltrada” scritto dalla regista Arantxa Echevarría (film spagnolo diretto da una donna con il maggior incasso nella storia) con Amélia Mora si ispira alla storia vera di Aranzazu Berradre Marín, un’agente di polizia spagnola che si è infiltrata nell’ETA, gruppo terroristico dei Paesi Bassi, per ben otto anni, a partire dall’età di vent’anni.

Anni 90.

Mónica Marín (una bravissima Carolina Yuste) è appena uscita dall’accademia di polizia quando viene reclutata dal commissario Ángel (Luis Tosar), soprannominato “L’Inumano”, per una missione rischiosa e lunga, per la quale probabilmente non avrà mai nessun riconoscimento, dovrà interrompere ogni rapporto con la famiglia: infiltrarsi nella sinistra nazionalista basca radicale, passare per simpatizzante e condividere la vita con criminali efferati. Lei accetta, portandosi dietro la sua gatta Sau, e diventa diventa Arantxa Berradre Marín, commessa in una macelleria di San Sebastián, con l’obiettivo di smantellare il “Comando Donosti”, in una fase in cui l’organizzazione basca era stata incline a dichiarare false tregue.

Inizia una missione durata 8 anni, dove sempre vigile e in allerta Arantxa raccoglie informazioni, prende contatti, informa i suoi superiori della polizia nazionale, sapendo bene che, se in qualsiasi momento i terroristi dovessero sospettare di lei, la ucciderebbero.

Con una narrazione avvincente e intrigante che non perde mai in ritmo e tensione, spesso volutamente opprimente, e con scene d’azione ben coreografate, L’Infiltrata è costruito come un thriller dai toni freddi e realistici, per questo è un film efficace che tiene incollati alla poltroncina del cinema. La chiave di volta del successo girata dalla regista è stato concentrarsi sulla protagonista femminile, sulla sua vita intima e psichica, mettendo in primo piano e analizzando le reazioni umane, in una situazione estrema come 8 anni sotto copertura. E Carolina Yuste si è rivelata perfetta a incarnare coraggio e dovere non eccedendo mai, mantenendo una dimensione scenica sobria, evitando gli stereotipi dell’eroina.



