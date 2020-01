“L’inverno di Frankie Machine” di Don Winslow

Frank Machianno, detto ‘Frankie Machine’, è un sessantaduenne ex sicario professionista di origini italiane, appassionato di surf, cucina e Bohème, che gestisce un negozietto di attrezzature per la pesca sul più grande molo della California, l’Ocean Beach Pier. Contestualmente, porta avanti altre attività: rifornisce di prodotti ittici e svolge servizio di lavanderia per i migliori locali della città ed è socio accomodante di alcuni immobili. Ha una ex moglie, Patty, appassionata di yoga e sosia di Ida Lupino; una figlia vegetariana e futura oncologa, Jill e una nuova compagna, Donna Bryant, una ballerina conosciuta al Tropicana di Las Vegas nel 1997.

Il fortunale in arrivo durante il periodo invernale, oltre ai relitti sulla spiaggia, fa riaffiorare i ricordi e scatena la tipica nostalgia dei surfisti della domenica, dei riff di chitarra davanti ai falò e dei tramonti tra una canzone dei Beach Boys e l’altra. Frank comincia a percepire il “freddo nelle ossa” dovuto all’età e descrive la vita come una grossa arancia: “quando sei giovane ti affretti a spremerla per sorbirne subito avidamente tutto il succo; quando sei più maturo, ne assapori ogni stilla, non sai quante gocce ti rimarranno e le ultime saranno senz’altro quelle più dolci”.

Proprio nel momento della sua famigerata crisi di mezza età, qualcuno bussa alla porta per chiedergli un favore. Frank pensa di sistemare alla svelta la faccenda e riprendersi la sua vita, ma i conti con i suoi trascorsi sono ben più salati del previsto e non mancheranno i colpi di scena.

Don Winslow, uno degli autori più rappresentativi del crime americano contemporaneo, è stato anche un investigatore privato e ha scritto ben sei romanzi prima di abbandonare il mestiere.

L’inverno di Frankie Machine (The Winter of Frankie Machine, 2006), tra una rappresaglia malavitosa e l’altra, ripercorre i tratti salienti dell’ascesa di Richard Nixon alla presidenza degli Stati Uniti, grazie alle connivenze mafiose, usando come copertura il Teamster, il Sindacato degli Autotrasportatori, cioè la maggiore (per numero d’iscritti) e più potente organizzazione sindacale statunitense. Il romanzo presenta più di un riferimento al famoso scandalo Watergate, che deve il nome all’albergo in cui furono effettuate delle intercettazioni sospette da parte di Nixon e dei suoi uomini, volte a consolidare illegalmente il proprio potere: scoppiato nel 1972 e durato circa due anni, portò alla richiesta di impeachment e alle dimissioni del presidente stesso.

Dopo la guerra del Vietnam la società americana era cambiata e la cosiddetta Mafia di Topolino trovò terreno fertile nel contesto di crisi politico-sociale presente in quegli anni. Winslow ne delegittima i presunti ideali di onore e lealtà e, attraverso un excursus sulla guerra degli strip club, gli omicidi di un famoso serial killer soprannominato del Green River e l’ascesa dei vari clan, rielabora in chiave noir un argomento spesso abusato e ridicolizzato al limite del parodistico.

Il soggetto del libro è anche un classico caso di development hell, perché sembra che sia Michael Mann (nel 2007) che successivamente William Friedkin (2015), con Robert De Niro (lo stesso De Niro pare avesse acquistato i diritti in previsione d’una eventuale trasposizione cinematografica) nei panni del protagonista, avessero avuto intenzione di adattarlo cinematograficamente.

Cercando di ricomporre i tasselli d’un puzzle apparentemente inestricabile, la morsa del cappio attorno al collo di Frankie si farà sempre più serrata e chissà se l’infallibile ‘The Machine’ riuscirà a spuntarla anche questa volta…