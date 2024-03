È ispirato all’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco (pubblicato da La nave di Teseo) il nuovo film della regista Elisabetta Sgarbi.

A distanza di 6 anni dall’ultimo lungometraggio di finzione, I nomi del signor Sulči, dopo essersi dedicata con passione, come sempre suo marchio di fabbrica, al documentario (dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici e ha all’attivo oltre 70 opere tra documentari, cortometraggi, lungometraggi e filmini musicali) la Sgarbi ha scritto con Edoardo Lio “la storia di una famiglia la cui quiete viene sconvolta dall’arrivo di due ladri in fuga dalla polizia. Antonio e i suoi due figli, Carla e Celestino, si troveranno a fare i conti con Guido, giocatore d’azzardo con la passione per la pittura, e Beatrice, bella, sfacciata e fatale. Un vortice di tensione fatto di invidie e bugie che scava nella natura dell’essere umano”