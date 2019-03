Essere piantati in asso, è capitato a tutti nella vita, o capiterà, di essere “abbandonati a Naxos”. Lo ha fatto Teseo con Arianna – il labirinto, il celebre filo, il Minotauro, insomma la leggenda, quella storia là! – lo fa Stefano con – un’altra – Arianna, secoli dopo. Non si tratta di un mito questa volta, ma c’è tutta la potenza della tragedia greca vissuta dalla moderna umanità, nella fantasia drammatica, nel freddo del mondo, nell’attesa del meraviglioso (un figlio a 41 anni quando nessuno, forse nemmeno la madre, se lo sarebbe aspettato), nella massa informe di nostalgia e smarrimento, nella paura di perdere chi amiamo, nel rifugio ovattato accartocciati al calduccio nella comodità del nostro maledetto mito, nell’io che diventa noi, nello sbilanciamento dell’umore tra pericolo blu e occasione brillantina. In questa storia c’è sempre un abbandono, un amore disperato, c’è un mostro o forse più mostri – metaforici, ma ci sono: la paura, l’egoismo, l’ossessione, il trauma. E c’è sempre un filo, anzi due: quello di Arianna, la protagonista, che tiene stretto, poi perde, poi lo trova, o forse è un altro che afferra per uscire da uno schema ed affacciarsi alla luce, lasciando il buio alle spalle; e quello di Chiara Gamberale, l’autrice, deus ex machina che conduce i suoi personaggi, e con loro il lettore, attraverso un cammino di ricerca.

L’Isola, Naxos, è il luogo dove Arianna si perde nell’abbandono del buio di Stefano e dove ritrova la luce per intraprendere una costanza giornaliera.

Chiara Gamberale, partendo dal mito di Arianna, compone un labirinto, non di mattoni, ma temporale, un labirinto di circa 10 anni, di inquietudini tra andare e restare dentro la paura ciclica di essere lasciati.

In questo arco temporale, la sua Arianna – il romanzo è raccontato il prima persona, voce fragile e complessa, timorosa e sensibile – è l’eroina della propria tragedia, la fanciulla che sfida gli dei (la famiglia, gli amici, le mille possibilità) con il suo amore squilibrato per Stefano; è il surfista che teme di perdere il controllo davanti al mare calmo ed è in cerca di fede (nelle onde? nell’amore? nella vita?); è la donna che da umiliata diventa madre e ritrova un filo per tornare a ritroso nel tempo, per ritrovare sé stessa e rileggersi alla luce degli occhi del suo Emanuele.

L’Isola dell’Abbandono lascia senza fiato con la sua scrittura che soffia in faccia al lettore come il meltemi, vento secco e tiepido.