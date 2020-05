Arriva su Prime Video la serie Little Fires Everywhere con protagoniste Reese Witherspoon e Kerry Washington, che hanno preso parte al progetto anche in veste di produttrici esecutive. Trasmessa da HULU (servizio in streaming, acquisito mesi fa da The Walt Disney Company), tratta dall‘omonimo romanzo di Celeste Ng (pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri), la serie tv è composta da 8 episodi.

La storia è ambientata nel 1998, nell’idilliaco, e proprio per questo spaventoso, sobborgo di Shaker Heights, Cleveland, in Ohio. Il primo episodio inizia con Mrs Richardson – Elena – (Witherspoon) in piedi, paralizzata davanti alla sua villa invasa dalle fiamme; parte poi il flashback, che porterà a scoprire, nei 4 mesi precedenti (con episodi dedicati alla tardo adolescenza delle protagoniste) cosa è successo.

Se avete letto il romanzo, non aspettatevi una fedeltà assoluta. Da Liz Tigelaar, la showrunner e produttrice esecutiva, insieme agli sceneggiatori che hanno adattato il libro, ha previsto qualche sorpresa, che tutto sommato con il linguaggio “seriale” non stona affatto.