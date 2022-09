Torna a Venezia – questa volta Fuori Concorso – il sudafricano Oliver Hermanus, regista che fino a oggi non ha certamente brillato per originalità nel panorama contemporaneo ma che, nel tentativo di riportare sul grande schermo il capolavoro umanista di Kurosawa del ‘52, cambiandone le coordinate temporali e scenografiche senza con ciò azzardarsi a tentarne una personale rilettura – operazione per cui è lecito dubitare avesse sufficiente caratura intellettuale –, è riuscito a portare a casa la sua prova a oggi più convincente. Fa buon gioco all’insieme un cast di prim’ordine, capitanato da un Bill Nighy irrigidito al punto giusto per vestire i panni della sua controparte giapponese – il mostro sacro Shimura Takashi, al fianco di Mifune nel pantheon di volti resi immortali dal cinema di Kurosawa.

La routine di Mr. Williams – Bill Nighy, qui alla sua prima apparizione sul grande schermo per l’anno corrente –, dirigente della sezione opere pubbliche presso l’ufficio della contea di Londra, è stravolta dalla notizia che il male che affligge i suoi polmoni gli lascia poco più di sei mesi di vita. Il confronto con la fatale notizia lo porta presto a riconsiderare le sue priorità: decide così di darsi da fare per vivere appieno gli ultimi giorni, a partire dalla frequentazione con una giovane collega, tale Ms. Harris – Aimee Lou Wood, nuovo volto dell’intrattenimento britannico lanciato dalla serie Netflix Sex Education (2019 – In corso). Inaspettatamente, sarà però il lavoro d’ufficio che l’aveva inchiodato alla sedia per trent’anni a ridare un senso alle sue giornate: Williams dedicherà infatti tutte le energie che gli restano per l’edificazione di un parco giochi in un quartiere disagiato, facendo di sé una presenza indimenticabile per la comunità del luogo.

Non aveva convinto nessuno al Lido Hermanus quando, nel lontano 2015, aveva presentato al pubblico internazionale un’insipida storia di vendetta e redenzione mancata in salsa sudafricana dal titolo The Endless River. A dirla tutta, nemmeno la successiva prova alla regia si può dire che gli sia andate troppo bene, trattandosi di un racconto per immagini che, a parte forse il setting – in Moffie (2019), si narra del servizio militare di un giovane omosessuale nel Sudafrica rurale durante l’ultima decade dell’apartheid –, si atteneva con fin troppa reverenza ai canoni del racconto di formazione hollywoodiano, confermando l’impressione che Hermanus poco avesse da dire, in quanto autore assolutamente derivativo.

Forse proprio per questo, però, è riuscito per la prima volta a regalare agli spettatori un lungometraggio tutto sommato soddisfacente, che non cerca una pericolosa equidistanza tra il rispetto dell’originale e la reinterpretazione secondo direttrici proprie, bensì si colloca senza mezze misure nella categoria dell’omaggio. Grazie a una sceneggiatura affidata alla penna di Kazuo Ishiguro, autore giapponese naturalizzato britannico – dalla sua ha anche un Premio Nobel per la letteratura, ottenuto nel 2017 – di certo non nuovo al mondo del cinema, con all’attivo già un credito per il grande schermo – senza contare i film tratti dalle sue opere, tra cui Quel che resta del giorno (1993) e Never Let Me Go (2010) –, e una ricostruzione della Londra del Secondo Dopoguerra impeccabile, Living coglie nel segno e, pur senza eguagliare il lirismo dell’originale, ne ripropone l’esistenzialismo e l’invettiva contro l’apatia del presente in una confezione più adatta al grande pubblico – che, speriamo, venga così invogliato a recuperarsi la vecchia pellicola nipponica.

Film privo di guizzi sul piano tecnico, in ottemperanza alle leggi della continuity e della chiarezza hollywoodiane di cui Hermanus si riconferma fedele seguace, Living si scosta leggerissimamente dall’opera di Kurosawa nell’intreccio, dal momento che la scena dell’altalena nella neve – che testimonia della felicità del burocrate redento Watanabe/Williams – è collocata dopo quella, più sconfortante, della ripresa della brutta abitudine dei colleghi a delegare, che invece chiudeva Ikiru – una delle intuizioni più vincenti del film, in polemica con lo spirito ottusamente ottimistico e celebrativo della classe dirigente di molte pellicole coeve, ancora fedeli alle linee guida lasciate in eredità dall’occupante americano da poco andatosene dall’Arcipelago. Anche questo, un happy ending in odore di stelle e strisce, che si premura di non lasciare l’amaro in bocca allo spettatore in cerca di edificazione morale.

Sfatando – con tutta probabilità involontariamente – il mito dell’eccessiva formalità e rigore della società giapponese per mezzo del confronto con l’omologa britannica, a riprova del conformismo imperante non solo in Giappone, ma in tutte le società che si fregino di aver raggiunto un elevato livello di sviluppo, Living ha un ottimo tempismo nell’illustrare le fasi della conversione del suo riservato protagonista, senza contare il piacere di ritrovare Nighy di nuovo alle prese con un ruolo degno della sua statura attoriale. Nel complesso, nulla di nuovo, ma proprio per questo c’è da essere contenti: se è vero che al peggio non c’è mai fine, meglio non pensare a cosa sarebbe stato una rivisitazione di Ikiru “secondo Hermanus”.