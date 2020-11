Tra i documentari dedicati a Venezia che Francesco Pasinetti realizzò nel dopoguerra c’era anche il cortometraggio “Il giorno della Salute”(1947), un documentario con elementi di finzione dedicato alla tradizionale festa veneziana che cade il 21 novembre e ricorda la devozione per la Vergine che aveva salvato la città dalla peste nel 1630.

Quel filmato oggi risulta perduto ma ci sono rimasti la musica, appositamente composta da Gian Francesco Malipiero (Archivio musicale della Fondazione Cini) e alcune foto di scena del documentario di Pasinetti, conservate nell’Archivio Carlo Montanaro.

Nel 2012 nell’ambito delle manifestazioni per centenario della nascita del giornalista, il critico cinematografico e regista veneziano Carlo Montanaro ha ideato uno spettacolo basato proprio sulle fotografie fatte da Pasinetti per il documentario scomparso e con la musica originale di Malipiero, che andò in scena al Teatro Malibran con l’Orchestra regionale dei Conservatori del Veneto diretta da Maurizio Dini Ciacci.

Nel giorno della festa della Madonna della Salute l’Ateneo Veneto ripropone, in collaborazione con l’Archivio Carlo Montanaro e il Teatro La Fenice, questo raro video dello spettacolo “Il giorno della Salute”, come segno di buon auspicio tutto veneziano in questo difficile periodo. Il video viene introdotto da interventi del sovrintendente della Fenice Fortunato Ortombina e da Carlo Montanaro.