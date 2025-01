“L’Oasi di Winofsk”, nuova galleria d’arte a Mestre

Nasce nel cuore di Mestre “L’Oasi di Winofsk”, una galleria d’arte, spazio culturale e boutique che viene inaugurata sabato 25 gennaio, alle 18, nello spazio riqualificato di Galleria Medaglie d’Oro, con una mostra collettiva che celebra sia grandi maestri, tra gli altri Pier Domenico Magri e Carlo Mihalich in due esposizioni personali, sia talenti e nuove promesse dell’arte contemporanea.

Il progetto di Elena Petras Duleba si propone di valorizzare lo spazio non solo come luogo di esposizioni d’arte, casa d’asta, spazio tv e talk show ma anche aperto a eventi culturali, presentazioni di libri, corsi. All’interno c’è anche un angolo boutique, dove si possono ammirare e acquistare prodotti e accessori di alto artigianato, come borse e gioielli, profumi. Arte, cultura e lusso.

“Attraverso questa nuova galleria l’arte contemporanea si integra nel tessuto urbano di Mestre , animando uno spazio espositivo e creando un nuovo luogo di incontro e scambio. – spiega l’imprenditrice Elena Petras Duleba – È un’iniziativa che valorizza il territorio e lo rende più attrattivo, sia per i residenti che per i turisti nell’intento di rendere Mestre una città più dinamica e vivace. Un luogo dove l’innovazione incontra la tradizione, incoraggiando la creatività e il confronto. L’Oasi di Winofsk vuole essere un punto di riferimento per la comunità e un luogo dove l’arte diventa uno strumento di trasformazione, un ponte verso un futuro più luminoso”.

In occasione dell’inaugurazione, con il patrocinio del palinsesto “Le Città in festa” del Comune espongono: il Maestro Pier Domenico Magri nella mostra “Viaggio nel neo spazialismo cosmico”, insieme alle artiste Serena Ciotta SeRiLù e Francesca Costa; il Maestro Carlo Mihalich con la mostra personale “Le corde del cuore, sentimento, amore e arte del Maestro Carlo Mihalich”.

Si possono ammirare le opere di Alexander Kanevsky, Eugenio Bertin, Milena Crupi, Roberto Fontana, Nicola Furlan, Renzo Gianella, Aklima Mardenova, Nenè Möllaj, Sandro Pavan, Anna Urbani De Gheltof.

La missione dell’Oasi di Winofsk è racchiusa nel suo slogan: “Insieme per l’innovazione che arricchisce l’Arte e la Cultura”, l’Arte viene proposta come occasione per potenziare lo spirito e investimento per valorizzare artisti e collezionisti di prestigio internazionale.

Orari di apertura: da martedì a sabato 10 – 19; domenica su appuntamento.