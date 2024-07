Dal 7 al 17 agosto la passione per il grande schermo tornerà a illuminare Locarno, trasformando la città svizzera nella capitale mondiale del cinema d’autore. La 77esima edizione del Festival si svolgerà come sempre all’insegna del coraggio, della vivacità e dell’innovazione, forte di un programma che vedrà il cinema in dialogo con il proprio presente, la propria storia e il proprio futuro, nonché con altri linguaggi artistici.

Giona A. Nazzaro, Direttore artistico del Locarno Film Festival: «Per Locarno77 guardiamo con grande soddisfazione e attesa a una selezione ufficiale che siamo convinti rappresenti il meglio del cinema contemporaneo. Con questo programma abbiamo tenuto a valorizzare soprattutto opere che, oltre ad ampliare le possibilità della settima arte, cercano di innescare in modo consapevole la scintilla di un confronto più significativo con il pubblico. È così che il Festival può continuare a offrirsi come piattaforma per un dialogo veramente intersezionale. Accanto ai grandi nomi già affermati, la selezione propone quelli di nuovi registi che, grazie ai loro film, riteniamo destinati a giocare un ruolo importante nel futuro. Siamo anche particolarmente orgogliosi del titolo di apertura Le Déluge, opera seconda di Gianluca Jodice che ricostruisce i giorni finali della vita di Maria Antonietta e Luigi XVI. Un film arricchito dalle interpretazioni strepitose di Mélanie Laurent e Guillaume Canet, due magnifiche star che omaggeremo con l’ambito Excellence Award Davide Campari.»

Piazza Grande

18 film, incluse 6 prime mondiali, saranno presentati in Piazza Grande, lo straordinario cinema all’aperto di Locarno che ospita ogni sera fino a 8’000 persone.

Concorso Internazionale

Nel Concorso Internazionale 17 film provenienti da tutto il mondo e presentati in prima mondiale, competono per il Pardo d’Oro. Qui viene presentato il meglio del panorama cinematografico contemporaneo, qui autori affermati e talenti emergenti, forme classiche e sperimentali tracciano i nuovi territori dell’arte cinematografica.

Concorso Cineasti del Presente

Il Concorso Cineasti del Presente, lo spazio dedicato agli autori del presente e al cinema di domani, comprende 15 film: opere prime o seconde, tutte in prima mondiale.

Pardi di Domani

Terreno di ricerca espressiva e poetica in formati innovativi, la sezione Pardi di Domani presenta corti e mediometraggi in prima mondiale o internazionale, tracciando le vie inesplorate che il cinema di domani potrebbe percorrere. La sezione si articola in tre concorsi: il Concorso Internazionale, che accoglie opere di talenti emergenti da tutto il mondo; il Concorso Nazionale, riservato alle produzioni elvetiche; e il Concorso Corti d’Autore, dedicato alle opere brevi di cineasti già̀ affermati. Un totale di 40 film, tutti presentati in prima mondiale.

Fuori Concorso

Fuori Concorso è la lavagna su cui vengono definiti e rielaborati i linguaggi del cinema, una sezione non competitiva che funge da laboratorio di contaminazione tra tutti i generi immaginabili e le diverse forme di narrazione. La sezione comprende 11 film, di cui 10 prime mondiali e una prima internazionale.

Histoire(s) du Cinéma

Prospettive inedite sulla storia del cinema con 26 film, una sezione diversificata che contiene classici appena restaurati e film poco conosciuti. Un imperdibile omaggio sarà reso a Stan Brakhage, venerato maestro del cinema sperimentale, organizzato con The Academy Museum of Motion Pictures e curato da Erika Balsom.

Retrospettiva

Pochi festival internazionali possono vantare rilevanza culturale pari a quella delle celebri retrospettive del Locarno Film Festival, le quali da anni contribuiscono in modo determinante al dibattito mondiale sul cinema di ieri. Con i 44 film di “The Lady with the Torch”, quest’anno il Festival festeggerà la leggendaria Columbia Pictures nel periodo del suo massimo splendore, dall’avvento del sonoro ai tardi anni Cinquanta, celebrando così il suo centenario nel 2024. In occasione della retrospettiva sarà pubblicato un libro curato da Ehsan Khoshbakht ed edito da Les éditions de l’Œil, che conterrà i nuovi saggi di studiosi, critici e storici di fama mondiale.

Locarno Kids Screenings

Una selezione dedicata al pubblico dei più giovani, un viaggio iniziatico nel mondo del cinema, grazie a una selezione di film dedicati alla loro età, con anteprime esclusive, classici dal passato e immersioni nel mondo dell’animazione e specialmente dei film di Claude Barras, vincitore del Locarno Kids Award la Mobiliare di quest’anno.

Open Doors Screenings

Nell’ultimo dei tre anni dedicati al cinema dell’America Latina e dei Caraibi, Open Doors esplorerà alcune delle produzioni più interessanti delle regioni di riferimento. Presenterà 17 opere tra lungometraggi, medio e cortometraggi, dei quali due sono in prima mondiale.

Sezioni Indipendenti

Semaine de la Critique

La Semaine de la Critique presenta 7 lungometraggi documentari in prima mondiale o internazionale, selezionati dall’Associazione Svizzera dei Giornalisti Cinematografici.

Panorama Suisse

Una selezione di 10 titoli che rappresentano il meglio della produzione elvetica, scelta da una commissione di rappresentanti delle Giornate di Soletta, dell’Accademia del Cinema Svizzero e SWISS FILMS.





Accanto alla selezione ufficiale, due illustri registi e attori francesi, Mélanie Laurent e Guillaume Canet, riceveranno l’Excellence Award Davide Campari, uno dei più importanti riconoscimenti che il Festival conferisce a personalità di spicco nel panorama del cinema contemporaneo. La premiazione avverrà durante la serata inaugurale di Locarno77, mercoledì 7 agosto.

L’Excellence Award Davide Campari 2024 sarà conferito la sera di mercoledì 7 agosto in Piazza Grande. Giovedì 8 agosto alle 10:30, al Forum @Spazio Cinema, Laurent e Canet parteciperanno a un incontro con il pubblico del Festival.