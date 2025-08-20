Remake dell’argentino 4×4 (2019) di Mariano Cohnt, Locked è diretto da David Yarovesky (L’angelo del male – Brightburn, Nightbooks – Racconti di paura), che nel genere horror ha trovato la sua dimensione, almeno al momento.



Yarovesky, qui prodotto anche da Sam Raimi, si è trovato per le mani un mostro sacro come Anthony Hopkins (o meglio, la sua voce per la maggior parte del film, farà poi olo una breve comparsa) e Bill Skarsgård (che riesce a mostrare una personalità tutta sua rispetto a Il corvo e Nosferatu).

Eddie Barrish (Bill Skarsgård) è un ladruncolo truffatore fannullone che ciondola tra un illecito e l’altro. Lasciato dalla moglie, prova a recuperare il rapporto con la figlioletta Sarah (Ashley Cartwright), ma nemmeno questo gli riesce più di tanto. Quando in un quartiere desolato vede un lussuoso SUV non ci pensa né uno né due a provare a rubarlo. Nulla di più facile, la portiera si apre con facilità. Ma una volta dentro, Eddie si trova in una prigione telecomandata a distanza da William (Anthony Hopkins ), un uomo stanco di essere derubato che ha smesso di credere nella legge, e ha deciso di farsi giustizia da solo. Nessuna vendetta personale nei confronti di Eddie come persona, ma in quanto ladro. E su di lui William al grido di “Hai sbagliato macchina, Eddie” sfoga la sua spietata frustrazione. Da parte sua Eddie dovrà lottare contro un nemico che conosce ogni sua mossa.

Locked è un thriller di fine stagione estiva che purtroppo non riesce a mantenere le aspettative iniziali.

Scritto da Michael A. Ross (Santa Clarita Diet, serie tv su Netflix) il film ha un inizio avvincente che sa incuriosire lo spettatore. Ci si aspetta, capito il meccanismo, un anomalo “revenge movie”.

Yarovesky insieme al direttore della fotografia Michael Dallatorre sa sfruttare gli spazi dell’abitacolo scatenando un senso di claustrofobia e panico, ma lasciando lo spazio a Eddie di mettere in scena le sue emozioni mentre il giustiziere William sfoga la sua furia psicopatica.

Tuttavia mentre i 95 minuti del film srotolano via, la curiosità del pubblico si placa perché lo slancio complesso del tema sociale (scontro tra classi) e quello del tema vendetta perdono quota. Questo è dovuto soprattutto alla scrittura dei personaggi che si risolve in scontri fini a s estessi. Per quanto gli attori, nemmeno a doverlo specificare!, siano bravi, Eddie e William, le loro motivazioni, non riescono a coinvolgere il pubblico. Manca l’empatia, manca quella ragione valida che faccia fare, banalmente, il tifo, che crei argomenti di discussione.