“Lontano da padre Marella”, monologo sulla vita del Beato

Non ha nome il “protagonista” del monologo “Lontano da Padre Marella” (Minerva, Bologna, 2020 pag.80 euro 8,00), l’ultimo lavoro dello scrittore Maurizio Garuti che, a qualche mese dalla beatificazione del sacerdote originario dell’isola di Pellestrina, ne affronta la vicenda di uomo di fede in maniera sorprendente grazie a un incontro che costringe un suo ex allievo a un lungo e amaro percorso a ritroso. Lo stato d’animo dell’ ex studente del liceo Galvani di Bologna, dove Marella insegnò a lungo storia e filosofia, di fronte al ritrovato docente in una notte di dicembre di più di sessant’anni fa, è descritto in maniera molto efficace da Garuti “…col suo donarsi tutto, obbligava gli altri a riflettere su se stessi, a guardarsi dentro. Molti non reggevano questo auto-esame. Era talmente forte il suo esempio personale, che non riuscivano a rapportarsi con lui senza mettersi in discussione, non riuscivano neppure a rifugiarsi nell’indifferenza o nella finzione… mi metteva a disagio finanche la sua immagine… perché il suo potere di denudare la tua anima promanava già dalla sua stessa immagine”. Il protagonista ci anticipa così nelle prime pagine del monologo, dove ripercorre assieme alla sua vita per sommi capi anche quella del sacerdote, la condizione di spirito nel momento in cui i suoi occhi incrociano quelli del futuro beato Marella intento a raccogliere l’elemosina nel centro di Bologna e i due si riconoscono ”… non c’era più nessuno, eravamo rimasti soli. Fu allora che lui, piantando i suoi occhi nel miei, mi disse <<Allora, che ne hai fatto della tua vita?>>. Solo un sorriso incerto lasciai trapelare <<Eh, allora che ne hai fatto della tua vita?>> ripetè.” Garuti ci fa cogliere la grandezza del sacerdote, la sua dedizione agli altri, praticata per l’intero arco della vita con le opere e con il suo insistito chiedere senza giudicare ai benestanti di Bologna, attraverso la tormentata pochezza del suo interlocutore, il “protagonista”. Questi, sulla falsariga della parabola evangelica, è ben consapevole di aver speso male i suoi talenti, ne ha vergogna. Non incontrerà più padre Marella. Garuti ha costruito il monologo sulla base di testimonianze dirette di allievi e collaboratori del sacerdote. Anche alle prese con una figura carismatica, radicata in una fede prima che professata vissuta, Garuti riesce ad impiegare al meglio la sua eccezionale abilità nel raccontare storie: e, nel contrasto fra le due figure, fa percepire il grande valore della testimonianza di padre Marella attraverso l’esperienza di fede non vissuta del suo ex allievo. E ci dà ulteriore riprova di come scetticismo e perplessità di ogni genere possano essere fugati dalla carica dirompente, nel bene e nel male, dell’esperienza.