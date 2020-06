‘In-Edita’, l’open call di Marina Bastianello rivolta agli artisti under 40 del territorio

Il programma In-Edita, ideato da Marina Bastianello e coordinato da Venice Galleries View, si propone come occasione di approfondimento delle personali metodologie di lavoro degli artisti selezionati, nel confronto con le tematiche più attuali dei processi di ricerca contemporanei e con lo scopo di incentivare un approccio dinamico e versatile al confronto con la ricerca artistica.

SVOLGIMENTO

L’open call si rivolge a artisti del territorio under 40. La partecipazione agli ateliers si svolgerà in due sessioni, secondo il seguente programma:

Sessione I:

20.07-20.08.2020 (9 artisti) – 21.08-20.09.2020 (9 artisti)

Focus: DEDALO – art studio laboratory

Gli artisti selezionati dal comitato, ai quali verrà assegnato uno spazio, avranno la possibilità di creare le loro opere in un luogo suggestivo come Forte Marghera, Monumento e Parco Pubblico, che connette Venezia al Canal Salso e a diverse realtà che nella terraferma sono impegnate nella cultura e nella formazione.

Gli artisti potranno relazionarsi tra loro e sviluppare la propria ricerca proprio nell’anno in cui Venezia sarà godibile come mai prima a causa delle ricadute che la pandemia sta avendo sul turismo.

Il pubblico verrà condotto lungo un itinerario di visita ideato come un ‘gomitolo dispiegato’: direttori e manager di musei, insieme a collezionisti e curatori, verranno coinvolti in visite agli atelier per conoscere gli artisti e il lavoro degli stessi. Una volta alla settimana, tramite prenotazione via e-mail, sarà inoltre possibile partecipare a una serie di visite guidate a titolo gratuito, organizzate in collaborazione con la Dott.ssa Anna Bigai, Presidente della Cooperativa Guide Turistiche Autorizzate di Venezia, per riscoprire la città attraverso un itinerario inedito. Durante la stagione autunnale si terrà la mostra conclusiva di questo progetto.

Sessione II:

08.08-20.09.2020

Focus: DIORAMA – art platform

DIORAMA è una piattaforma progettuale che si occupa di arte contemporanea, di cui fanno parte le principali gallerie veneziane e una selezione di loro artisti. L’obiettivo è di organizzare, negli spazi messi a disposizione da Forte Marghera, una serie di incontri, che coinvolgano anche soggetti esterni con lo scopo di aprire nuove prospettive e linee di sviluppo. Tutti questi incontri saranno sempre integrati con una connessione su piattaforme online che permetterà a chiunque di partecipare da remoto.

APPLICATION

Inviare in formato PDF a vgv.fortemarghera@gmail.com

• CV/BIO

• Portfolio comprensivo di statement

• Lettera motivazionale

entro le ore 24:00 di venerdì 10 luglio 2020. L’esito delle selezioni verrà comunicato mercoledì 15 luglio 2020.

COMITATO DI SELEZIONE

Alberta Pane, Beatrice Burati Anderson, Dorothea van der Koelen, Živa Kraus, Matilde Cadenti, Emanuela Fadalti, Marina Bastianello e Michela Rizzo.