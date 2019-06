L’Orchestra di detenuti e musicisti del Conservatorio al carcere di Opera grazie all’Associazione X MITO Onlus

Un concerto di musica sinfonica con protagonisti i detenuti della casa di reclusione di Opera fianco a fianco i musicisti del Conservatorio di Milano. È questo il concept di inclusione sociale e artistica alla base del concerto Danze di venerdì 21 giugno. L’Associazione per MITO Onlus presenta la nuova edizione del concerto dedicato al progetto Orchestra in Opera, il laboratorio musicale e di educazione alla musica d’insieme all’IRC di Opera con la performance di alcuni detenuti al fianco di musicisti di caratura nazionale inserito a corollario dell’intenso programma nazionale della 25° Festa della Musica internazionale.

Il progetto è promosso dai volontari dell’Associazione per MITO Onlus con la complicità della pianista Stefania Mormone e del clarinettista Alberto Serrapiglio, rispettivamente docente di pianoforte e responsabile del laboratorio di World Music del Conservatorio G. Verdi di Milano. Orchestra in Opera nasce dalla forte volontà di X MITO Onlus di far rinascere non solo luoghi artistici del passato, ma anche persone, ambienti e relazioni grazie al potere di coesione e inclusione sociale della musica. Orchestra in Opera nasce nel 2016, quando ai detenuti della Casa di Reclusione venne chiesto se sapessero suonare uno strumento e volessero partecipare a un nuovo progetto musicale, riuscendo a raggruppare 18 membri per l’ensemble musicale. Così l’idea ha preso forma, attraversando più di un anno di grande collaborazione tra società civile e Direzione del carcere per prendere vita nella sua forma odierna, che coinvolge in questo momento 15 detenuti, alcuni dei quali in isolamento.

“La nostra Costituzione afferma che la pena attribuita a cittadino, ritenuto colpevole di un delitto, deve essere orientata alla rieducazione, non deve essere “inflitta” con spirito di rivalsa o di vendetta, racconta Matilde Sansalone, avvocato penalista con una grande passione per la musica e tra gli ideatori e i più sagaci promotori del progetto. Aver permesso a dei carcerati a fare una cosa così difficile com’è il suonare insieme li ha messi in condizione di sperimentare la dimensione dell’ascolto reciproco e dell’ascolto da parte di terzi, di un pubblico. Per chi, nell’Associazione, si è impegnato a questo scopo, ciò ha significato tentare di contribuire a infondere in queste persone la fiducia e il rispetto di sé stessi, e delle proprie capacità: fiducia che ce la possano fare, che siano in grado di stare a contatto con gli altri in armonia, fiducia di potere e di dovere essere trattati come persone dotate di qualità, di un animo che si può esprimere, davanti agli altri e per gli altri, attraverso concetti alti, importanti, attraverso l’arte.