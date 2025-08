Uno sguardo sul fiume Reno, un viaggio verso le sue sponde e la sua realtà documentata da una ripresa soggettiva e introspettiva che viene portata avanti dal suo montaggio come mockumentary ad episodi.

Lorenzo Pullega ha maturato la sua esperienza con i cortometraggi “Calandrino”(2017) e il lavoro che lo ha portato alla vittoria del premio come Miglior Corto all’Edera Film Festival del 2019, “Gli Arcidiavoli”(2019). Il regista bolognese ha presentato per la prima volta alla settima edizione dell’Edera Film Festival il suo primo lungometraggio: “L’oro del Reno”; frutto di un’altra delle sue collaborazioni con i Manetti Bros (come in passato per la trilogia di Diabolik).

Il documentario mostra il percorso di un regista locale, incaricato dal Consorzio dei tritoni renani, attraverso il fiume tosco-emiliano. Qui, nonostante qualche iniziale titubanza, egli sceglie di viaggiare alla ricerca di spunti narrativi, mostrando il suo percorso dalla fonte alla foce del fiume attraverso la testimonianza della sua macchina da presa.

Dalla scena iniziale del film (con riferimenti all’opera e ai nibelunghi) e dal titolo si può essere tratti in inganno pensando che la narrazione si concentri sul Reno tedesco che ha ispirato il grande Wagner. Invece questo film racchiude all’interno della trama una panoramica del Reno italiano, assieme a numerosi elementi vicini all’esperienza di vita del regista. Il film inizialmente, secondo le parole di Lorenzo Pullega, doveva essere un documentario sul “popolo del sole” che occupa le rive del Reno, trasformato poi in mockumentary al cui interno sono presenti vari riferimenti alla storia dei luoghi toccati dal fiume, riportando attraverso alcune sequenze oniriche e flashback l’intenzione di connettere le persone e i loro ricordi alla storia di questi paesaggi. La passione per l’horror e il macabro di Pullega si ritrova in molte scene, inserite quasi al fine di dare una svolta narrativa al percorso attraverso il fiume, anche se può cogliere impreparato l’ignaro spettatore che, incuriosito dal titolo, potrebbe aspettarsi un lineare documentario di stampo naturalistico come se ne vedono tanti.

Le interpretazioni degli attori sono generalmente credibili e chiaramente inserite nel contesto della singola scena, così come la luce naturale altamente influenzata dal microclima fluviale e dalla suscettibilità del meteo. La costante all’interno del film è indubbiamente la voce narrante di Neri Marcorè, il nostro “virgilio” all’interno di questa “selva oscura”. Il montaggio però ha l’ambizione di unire questi diversi elementi presentati dal regista spesso alternando narrazione in prima persona, terza persona a flashback ed elementi di tensione mescolandoli con un elemento nostalgico.

Il risultato finale risulta quindi non propriamente lineare, così come il percorso del fiume, ma presentandosi come una serie di elementi e spunti molto interessanti che lo distinguono da altri lavori dello stesso genere. L’oro del titolo risulta essere infine il rapporto tra l’uomo e il suo territorio, inscindibili l’uno dall’altro.