Francia 2014, è appena stata approvata la legge che riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Céline (Ella Rumpf) ha 32 anni, ed è in attesa del suo primo figlio. Ma Céline non è incinta. Fra tre mesi, sarà sua moglie Nadia (Monia Chokri) a dare alla luce la loro figlia. Per legge, Céline deve raccogliere testimonianze che dimostrino di essere una madre competente per adottare la bambina. Nel farlo, si confronterà con la sua definizione di “buona madre”.

Il primo lungometraggio di Alice Douard, presentato alla 64ª Semaine de la Critique 2025, riprende il soggetto già affrontato nel suo cortometraggio Expecting (2022, vincitore del premio Cesar).

La regista francese parte da un importante traguardo legislativo per raccontare la ricerca personale, intima di Céline sul significato dell’essere madre. Attraverso le “lettere” che lei deve scrupolosamente racimolare per gli avvocati – perché poi il giudice possa decretare che sarà anche lei madre, che la figlia sarà anche sua – si mette in discussione in relazione alle situazioni famigliari di amici ma si trova a confrontarsi con il rapporto che lei, figlia, ha avuto con una madre pianista lontana e distante. Non è una storia di conflitti o recriminazioni, non appare una volontà di voler scrivere un manifesto politico.

Alice Douard, che ha scritto la sceneggiatura con Laurette Polmanss, ha voluto raccontare una storia di maternità cercando di emozionare attraverso la semplice e onesta realtà sfaccettata di difficoltà e di gioie.