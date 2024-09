“Love Lies Bleeding” di Rose Glass

Dopo l’ottima accoglienza al Sundance Film Festival e al Festival di Berlino arriva nelle sale italiane Love Lies Bleeding, diretto da Rose Glass, indie movie targato A24 che strizza l’occhio ai fratelli Coen in un potpourri di lussuria, violenza, pallottole e sudore. Con Kristen Stewart in stato di grazia.

Secondo lungometraggio diretto dalla regista britannica Rose Glass, Love Lies Bleeding ci porta in una imprecisata cittadina del profondo New Mexico, dove Lou (Kristen Stewart), gestisce parlando poco – ma lavorando molto – la palestra del padre (Ed Harris). Una sera arriva in città Jackie, (Katie O’Brien), body builder senza soldi diretta a Las Vegas per una competizione di culturismo e in cerca di sistemazione alberghiera gratuita. Tra Lou e Jackie è amore a prima vista, ma poco a poco questo amore trascinerà le due donne, seppure cosi diverse tra loro, nei meandri e nell’oscuro passato della malavitosa famiglia di Lou, lasciando una scia di errori (e qualche cadavere) a cui dovranno rimediare per salvarsi.

C’è una sorta di eleganza nel modo in cui la fotografia di Ben Fordesman si ferma e indugia sui corpi, sul sudore, sulle scene di sesso e su quelle intrise di violenza. Violenza che non è mai né compiacente né glorificata, quasi un male necessario e inevitabile in un mondo brutale e ad alto tasso di mascolinità tossica. Un mondo in cui l’amore non si esprime attraverso sdolcinate tenerezze, ma attraverso il desiderio di unire due corpi nel tentativo di fuggire dall’oppressione maschile (e forse le riprese della caduta del Muro di Berlino in sottofondo non servono solo a collocare temporalmente il film, ma sono anche metafora della liberazione). Ma Love Lies Bleeding è anche la storia di una donna apparentemente silenziosa e riservata la cui vita apparentemente senza sbocchi prende una svolta fino a quel momento inaspettata e improbabile con l’arrivo della audace Jackie. Una presenza, quella di Jackie che funziona come un catalizzatore di reazioni a catena che Lou deve mettere sotto controllo.

L’amore tra Lou e Jackie imbocca strade pericolose ma, per la gioia di noi spettatori, piene di colpi di scena, degnamente sostenuti dalle due interpreti femminili: Kristen Stewart in un ruolo complesso e pieno di sfide, forse uno dei migliori per lei, e l’esordiente Katy M. O’Brian che non mostra solo un corpo scolpito, ma anche la capacità di essere una buona “spalla” per la Stewart . Ed Harris nel ruolo dello spietato padre di Lou è quanto mai inquietante e imbruttito nel ruolo del piccolo, crudele gangster di provincia.

Sospeso tra dark comedy con un pizzico di fantasy e revenge movie con una goccia di romanticismo, Love Lies Bleeding è (anche) un sexy thriller che mette in scena un amore folle, senza risparmiarci alcuni momenti “wow” e perfino qualche risata.

Titolo originale: Love Lies Bleeding

Regie: Rose Glass

Interpreti: Kristen Stewart, Katy O’Brian, Jena Malone, Anna Baryshnikov, Dave Franco, Ed Harris

Durata: 104 minuti

Distribuzione: Lucky Red

Uscita Italia (Cinema): 12 settembre