Un amore frainteso, ecco la trama del cortometraggio “Love Nostalgia” (2024), presentato alla ventitreesima edizione del festival Fiaticorti dal regista Marco Pozzato. Una pellicola dalla struttura semplice, immediata ma molto efficace, in grado di costruire un esilarante malinteso nell’arco di appena sette minuti, il cui rapido svolgimento degli eventi non inibisce la capacità della storia di toccare temi sociali e politici molto dibattuti nella nostra contemporaneità.

Il corto racconta il breve malinteso d’amore tra due giovani, Giulia (Suna Gritli) e Francesco (Davide Caprioli), che nonostante a pelle sembrino non condividere nulla, in realtà si scoprono accomunati da una stessa passione… nostalgica. I due protagonisti si rivelano fin dalle prime inquadrature profondamente diversi: lui uno studente romano di economia la cui maleducazione contrasta con il suo abbigliamento distinto, lei una classica studente di psicologia emiliana dall’atteggiamento altezzoso e ricercato. Tuttavia, malgrado le frecciatine, tra i due sboccia una inaspettata intesa fondata su un piccolo dettaglio male interpretato che, pur cambiando radicalmente la percezione l’uno dell’altra, condurrà ad un comico e sorprendente colpo di scena finale.

Il film, sfruttando uno stile comico situazionale, si dimostra capace di impostare una storia semplice ma estremamente puntuale, ironizzando su temi non sempre facili da descrivere con questa leggerezza. Ne sono esempio da un lato l’evidente ridicolizzazione degli stereotipi degli appuntamenti al buio, che spesso conducono ad una visione eccessivamente superficiale dei primi incontri, dove basta un elemento in comune per cancellare mille altri fattori di incompatibilità, e dall’altro il velato accenno al pericoloso fascino esercitato ancora oggi dai totalitarismi, specialmente tra i giovani.

Insomma, “Love Nostalgia” è un cortometraggio che fa della sua compattezza e rapidità dei punti di forza imprescindibili nella sua caricaturale rappresentazione di un “amore moderno”, meritando a pieno titolo di rientrare all’interno della sezione FiatiComici di questa edizione del festival internazionale del cortometraggio FiatiCorti di Istrana (TV). Un racconto d’amore, dunque, ma fondato su di un malinteso che racconta molto di più a noi spettatori rispetto a quanto ciò che i protagonisti si dicono, alimentando la crescita di una bolla di aspettative che esploderà sul finale, stroncando la loro storia sul nascere, purtroppo, o per fortuna.