“Combattente e resiliente”: così si è svolto a Torino dal 23 al 25 ottobre “Lovers 2020”, il festival dedicato al cinema LGBTQI (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali).

La 35° edizione della rassegna doveva svolgersi lo scorso aprile ma, rimandata per la pandemia, è riuscita comunque ritagliarsi 4 giorni in sala, ridottisi poi a 3 a causa del forfait all’ultimo momento di Gina Lollobrigida, prestigiosa madrina della serata inaugurale, e conclusosi proprio alla vigilia della chiusura indetta dal lunedì 26 ottobre.

“Lovers” si svolge ininterrottamente dal 1986 ed è dunque uno tra i più longevi festival di questo genere, coetaneo di quello di Londra e Copenaghen, preceduto nel mondo solo da pochi altri, come quelli di San Francisco, Los Angeles, Boston, e dal primo in Europa, di Lubiana.

Attualmente è diretto da Vladimir Luxuria, che con brio e sensibilità ha condotto la serata inaugurale e ha presentato il concorso internazionale, con i suoi 32 i film tra lungometraggi, cortometraggi e documentari, dei quali 22 in anteprima nazionale, e tanti ospiti sia in sala sia in collegamento streaming.

La rassegna è stata inaugurata dal film fuori concorso Futur Drei (No hard feelings) del regista tedesco di origine iraniana Faraz Shariat e di produzione tedesca. Di ispirazione autobiografica, questa opera prima presenta momenti di delicatezza e sensibilità, specialmente dove i tre protagonisti, tutti di origine iraniana, scoprono le differenze tra quelli che la cittadinanza già ce l’hanno e quelli che la attendono, spesso invano. Per contro, mostra una trama un po’ incerta e frammentata, carenze che tuttavia non impedirono di ottenere il Teddy Award per il miglior lungometraggio alla Berlinale 2020.

Ecco i premi delle giurie della rassegna torinese, formate da studenti universitari.

Il premio per il Concorso Lungometraggi è stato assegnato a Adam di Rhys Ernst, per “il virtuoso utilizzo dei mezzi del cinema e del linguaggio universale della commedia… brillante, mai banale e in costante crescendo…”.

Il premio documentari è andato a Always Amber di Lia Hietala e Hannah Reinikainen, “Per il senso di onnipotenza e speranza che ti lasciano addosso le storie raccontate bene…”.

Altre segnalazioni al drammatico documentario Welcome to Chechnya di David France; al film su tema transgender Alice Júnior di Gil Baroni; segnalato anche El Cazador (Young Hunter) di Marco Berger.

Non segnalato ma interessante il film in concorso 7 Minutes, una sorta di “poliziesco” che si svolge a Tolosa, in Francia, buona opera prima del regista brasiliano Ricky Mastro.

Validi e meritevoli anche i molti corti, ironici e intelligenti.

Un condensato di film che avrebbero meritato più spazio e più tempo, ma si spera di poterli rivedere in futuro, con una ritrovata serenità e piacere di andare al cinema.