“È Sempre Una Bella Stagione – I Comici 2023.24”, il cartellone di Comune di Venezia e Dal Vivo Eventi del Teatro Toniolo di Mestre che propone i migliori artisti del panorama nazionale, sarà

inaugurato mercoledì 15 novembre da Luca Bizzarri con Non hanno un amico, ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media che nell’ultimo anno ha riscosso un tale successo da rendere il modo di dire “Non hanno un amico” un intercalare diffusissimo.

La stagione, che prevede 11 spettacoli sino all’11 aprile, prosegue sabato 18 novembre con la doppia replica per Che disastro di Peter Pan, gli autori e la compagnia del fortunatissimo Che disastro di commedia che stavolta si misurano con le disavventure di un gruppo di attori. Sabato 23 dicembre prima nazionale del nuovo spettacolo de Le Betoneghe, Betoneghe D.O.C. con l’accompagnamento musicale di Cristian Ricci e l’orchestrina del Teatro delle Arance, in scena Silvana, Renata e Franca. Domenica 7 gennaio Giovanni Scifoni con Fra’ – San Francesco la Superstar del medioevo ci dimostra che si può far ridere anche parlando di Dio. Sabato 20 e domenica 21 gennaio doppio appuntamento con la stralunata comicità degli Oblivion e il loro Tuttorial, una guida contromano alla contemporaneità sull’onda del richiamo suadente del Metaverso. Venerdì 9 febbraio Arianna Porcelli Safonov ci porta invece dentro il suo nuovo progetto teatrale, Alimentire, dedicato al grosso guaio in cui si è ficcata l’alimentazione: quello di diventare una tendenza a cui si aderisce con tutti i peggiori difetti che un cittadino possa mostrare in pubblico. Lunedì 12 e martedì 13 febbraio l’irresistibile Teresa Mannino con Il Giaguaro mi guarda storto parla, in un dialogo a tu per tu con il pubblico, di cose serie facendole sembrare divertenti. Venerdì 15 e sabato 16 marzo Katia Follesa e Angelo Pisani tornano a “litigare” sul palcoscenico con Ti posso spiegare!, la vita di coppia tra duelli verbali e sketch comici. Martedì 27 marzo il fenomeno social da 1 milione di follower Filippo Caccamo arriva al Toniolo dopo una sfilza di sold-out nei teatri italiani. Attore comico e docente precario, ha saputo fare della scuola la fonte di ispirazione dei suoi spettacoli. Penultimo appuntamento, venerdì 5 aprile, con la stand-up comedy di Francesco De Carlo in Bocca mia taci: un monologo serrato in cui sale in cattedra la parola, e De Carlo, con il suo stile unico, diretto e coinvolgente, ci porta dentro nuovi episodi di vita personale. Chiude il cartellone, giovedì 11 aprile, Debora Villa con Esaurimento globale: dal lockdown alle code in posta; dall’incalzare del tempo alle inciviltà; dal traffico agli hater.

Rinnovo abbonamenti da martedì 3 ottobre, nuovi abbonamenti da martedì 17 ottobre. La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19.