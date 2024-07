Luca Klobas inaugura MestrEstate al Parco

Torna “MestrEstate al Parco” la rassegna che da 24 anni grazie alla caparbia volontà di Monica Zuccon e Salvatore Esposito offre nel pieno dell’estate nell’ Arena del Parco Albanese a Mestre , occasioni di incontro e di aggregazione in cui ritrovarsi e condividere una bella esperienzadi spettacolo dal vivo. Quest’anno sono tre gli appuntamenti in cartellone. Ad inaugurare la rassegna sarà giovedì 25 luglio alle 21 l’attore veneziano Luca Klobas con “Visti da est”: la sua comicità assemblea aspetti e momenti fra i più grotteschi della nostra società, alternando uno sconcertante e paradossale realismo al più estroso nonsense. “Centoventiduefrattodue” di Claudio Zucca, in arena giovedì 1 agosto, ruota intorno alle nuove domande che, in ragione dell’avanzare dell’età, l’anziano è portato a porsi. L’attore anziano vuole tornare sul palco dal vivo, dopo tanto tempo. E porgere al pubblico tutte le sue domande. “Ma come mi ricorderete? Ma perché mi trattate da vecchio e Brad Pitt è un sex- symbol? Perché le ragazze che mi interessano potrebbero essere tutte mia figlia?”. Chiudono “MestrEstate al parco”, giovedì 8 Agosto alle 21, Monica e Salvatore, in arte Cafè Sconcerto con “Una varietà musicale per tutte le stagioni”. Duetti comici, canzoni, parodie, giochi di parole, sketch, improvvisazioni, giocati ironicamente da un uomo e una donna. Si divertono, da sempre, a mettere in luce gioie e contraddizioni di relazioni sentimentali e lavorative e gli universi maschile e femminile. Il tutto condito da dialetti (napoletano e veneziano), dove sul palco si festeggeranno i trentacinque anni di attività del duo.