“Lucernario” di José Saramago

Scritto tra gli anni Quaranta e i Cinquanta, per molto tempo Lucernario fu creduto perduto e venne accidentalmente ritrovato soltanto nel 1999, a seguito d’un trasferimento di struttura della casa editrice che lo aveva ricevuto nel 1953.

L’autore decise, tuttavia, di abbandonare (letteralmente) il manoscritto recuperato sul suo scrittoio ancora per molto tempo, poiché quella mancata risposta, quasi cinquant’anni prima, l’aveva in qualche modo turbato.

Il testo mostra già una straordinaria maturità e padronanza narrativa, per un giovane che all’epoca balbettava, era figlio e nipote di analfabeti, meccanico di professione e impiegato di fortuna.

Di fatto, Lucernario è un romanzo di personaggi, sia maschili che femminili, e si svolge a Lisbona negli anni ’40, durante la dittatura salazarista, possibile ragione per la quale rimase inedito.

Pur non trattandosi d’un testo dai contenuti politici, infatti, poneva luce su aspetti della società troppo discordanti rispetto ai “valori prestabiliti”: inferni familiari; la condanna dei maltrattamenti alle donne; l’amore tra persone dello stesso sesso; le speranze rubate dalle istituzioni; gli scontri giovanili contro la monarchia.

In un edificio di due piani, si snodano le esistenze di sei famiglie: vite comuni, talvolta disgraziate, alle quali egli sembra riuscire a trasfondere un desassossego peculiare, soprattutto attraverso l’uso delicato d’una scrittura essenziale.

Gli inquilini sono individui ‘ordinari’: al pianoterra Silvestre, il calzolaio, che ama teneramente sua moglie Mariana come trent’anni prima, appassionato di dama: entrambi decidono di ospitare un nuovo condomino per provare a far quadrare le spese domestiche, Abel, ventottenne libero e solo, girovago da quando ne aveva sedici; dall’altro lato Carmen, suo marito Emílio Fonseca e loro figlio Henrique di sei anni: lei trascurata e pigra, lui piazzista fallito e slavato, tutto sarcasmo ed amarezza, entrambi vittime d’una disarmonia coniugale ridotta all’incomunicabilità e all’ostilità d’una prigione; al primo piano Justina, gracile e sgraziata, con suo marito Caetano da Cunha, rude, violento e flaccido linotipista: un rapporto animato dal disprezzo maturato dall’infedeltà di lui e a seguito del suo presunto disinteresse per la morte prematura della figlia, Matilde, a causa d’una meningite; dinanzi a loro, Anselmo, Rosália e la figlia diciannovenne Maria Cláudia (detta Claudinha), giovane bella e promettente, ma subordinata all’autoritarismo e ai precetti del padre, intenzionato ad affrancarsi dalla mediocrità e guadagnare qualche gradino sociale; al secondo piano due sorelle, Amélia, l’economista di casa, e Cândida, spenta e defilata come un’ombra nell’oscurità, con le sue figlie: Isaura, sarta e avida lettrice, ed Adriana, entrambe con una spiccata melomania ed un segreto da custodire; infine, Lídia, trentaduenne accattivante e sensuale, dedita a vendere il suo corpo, pur di condurre una vita agiata.

Volti ritratti come un fado malinconico nei loro piccoli drammi quotidiani, senza approssimazioni né caricature: un campionario di umanità modesta, desolata, avvilita, che soltanto il rapporto amoroso riesce in qualche modo (e momentaneamente) a distogliere dal quel suo vivere frugale e assorto.

Ad un ultimo slancio, quasi evangelico, sul sentimento come forza centripeta e motore unico dell’umano vivere, subentra poi il realismo che riporta tutto sul piano pessimistico del fallimento relazionale. L’unico riscatto possibile permane quello di non restare spettatori passivi delle proprie disavventure e non ridurre tutto ad un semplice “fluire animale”, bensì proiettarsi verso qualcuno o qualcosa, poiché “presenziare equivale a essere morti”.