“L’ultima spedizione di Wanda Rutkiewicz” al Cinema Gabbiano di Senigallia e al Masetti di Fano

Nei cinema Masetti di Fano e Gabbiano di Senigallia si svolgerà un evento speciale in collaborazione con il CAI (Club Alpino Italiano), i cui tesserati potranno accedere alle sale con il biglietto a prezzo ridotto.

Si tratta del film diretto dalla polacca Eliza Kubarska, che oltre ad essere un’affermata regista, già membro della giuria del Trento Film Festival, è anche una valida alpinista. Grazie a questa sua duplice veste e a un’estesa coproduzione internazionale, Kubarska ha realizzato un film intitolato L’ultima spedizione, distribuito in Italia anche con il sottotitolo Il mistero di Wanda Rutkiewicz.

Quella narrata è la vera storia di colei che fu la prima donna al mondo a scalare le vette più alte della terra. Il film si interroga su quanto ci sia di vero nella sua scomparsa, per l’appunto misteriosa, ripercorrendo tutta la sua carriera sulle montagne e raccontando anche i problemi che ha dovuto affrontare e sopportare per essere stata la prima alpinista donna in cima al K2.

Eliza Kubarska ha deciso di raccontare questa storia partendo per l’Himalaya sulle orme di Wanda, utilizzando il diario audio di Wanda Rutkiewicz. Ne è scaturito dunque un film in gran parte raccontato dalla sua stessa eroina e che, dopo il suo completamento, è stato sottoposto alla dirigenza nazionale del CAI come opera d’interesse, ricevendone approvazione e patrocinio.

L’ultima spedizione sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano. È previsto un doppio appuntamento – lunedì 10 febbraio (alle ore 21:15) e mercoledì 13 febbraio (alle ore 17:30) presso il Masetti di Fano, mentre la proiezione si svolgerà martedì 11 febbraio, nel tradizionale orario delle 21:15, al Gabbiano di Senigallia.

Info: www.masetticinema.it e www.cinemagabbiano.it.