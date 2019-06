“Ma tu sei felice?” di Federico Baccomo

«Ma tu sei felice?»

«Dipende da cosa intendi per felice.»

«Felice.»

«Se per felice intendi uno che è soddisfatto di sé, di quello che fa, ed è felice, allora no, non sono felice. Ma se per felice intendi uno che è soddisfatto di sé, di quello che fa, anche se non è proprio felice, allora sì, posso dire che sono felice.»

Si apre così l’ultimo libro di Federico Baccomo, una commedia dell’assurdo costituita da un unico lungo dialogo. Vincenzo e Saverio, due vecchi amici, sono seduti al tavolino di un bar; davanti a due bicchieri parlano del più e del meno, della vita, del concetto di felicità.

Il libro si legge come un pezzo teatrale: non c’è alcun intervento dell’autore, solo una sequenza di botta e risposta che fa scivolare rapidamente le pagine. Battuta dopo battuta, conosciamo meglio i due protagonisti: Vincenzo e Saverio sono uomini mediocri, meschini e ignoranti. Ma la loro mediocrità non scandalizza, anzi: fa simpatia, scatena il meccanismo umoristico e la risata del lettore.

Entrambi tradiscono e sono traditi dalle mogli, hanno figli che mal sopportano e amanti vendicative. I due incarnano un po’ lo stereotipo dell’imprenditore milanese: sono realizzati professionalmente, senza scrupoli, non si fanno problemi a gettare sui binari colleghi e famiglia per arrivare dove vogliono. I due amici fingono di non accorgersi che qualcosa non va nelle loro vite, che no – non sono felici:

SAVERIO «E quindi perché sei rientrato tardi?»

VINCENZO «Semplicemente non avevo voglia di tornare a casa. Uno di quei giorni in cui mi sentivo esplodere, che avevo la sensazione che se fossi tornato tra quelle quattro mura, a vedere quei quadri con quelle cornici magnifiche, quei divani in pelle bianca, quelle statuine di elefanti in fila sulla mensola, non so, finiva che, zitto zitto, uscivo sul terrazzo e mi buttavo di sotto. E conta che stiamo al dodicesimo piano, male te ne fai parecchio.»

SAVERIO «Ci sono quei giorni, a me capita spesso di giovedì.»

Vincenzo e Saverio sono razzisti e omofobi, non leggono libri («c’è un’introduzione ottima, secondo me basta quella»), disprezzano i giovani e l’Agenzia delle Entrate. Sono, ovviamente, evasori fiscali e fieri di esserlo. Rappresentano tutto ciò che di miserabile c’è nell’uomo (si spera non in tutti gli uomini). Sguazzando nella loro ignoranza, criticano un po’ tutti, da Shakespeare a Beethoven, passando per Samuel Beckett e la sua opera più famosa Aspettando Godot, paradossalmente senza rendersi conto che quell’opera la stanno vivendo in prima persona, in attesa di un finale che non arriverà mai.