Venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 21.00 al Teatro Busan di Mogliano Veneto la Stagione di Prosa 2019-2020 prosegue con Macbeth all’improvviso. Dramma in due atti per burattini liberamente tratto da William Shakespeare, uno spettacolo fuori abbonamento per adulti, che possono vedere anche i bambini. Gigio Brunello, uno dei più grandi interpreti del teatro di figura italiano, porta in scena il racconto del teatro attraverso il teatro, affidando il compito a dei burattini, poco disposti a collaborare con il burattinaio. Per la sua attività di sperimentazione e innovazione nel teatro di figura ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero, dove parecchie sue opere sono state tradotte e rappresentate.

Il testo, scritto a quattro mani, è strutturato in due atti: nel primo, il gioco letterario fa affiorare dagli archivi goldoniani personaggi e battute in libera uscita. Il melanconico tessitore che in “Una delle ultime sere di carnevale” abbandona Venezia per emigrare nelle Russie, qui diventa il tipografo Rodolfo Barbieri che ingiustamente perseguitato fugge nelle Americhe. C’è Federigo Rasponi alle sue calcagna, il quale per una sorta di nemesi storica, si vendica del ruolo di protagonista assente ne “Il servitore di due padroni” proiettando la sua ombra sinistra sulla scena dell’Emigrante geloso. Pantalone scopre di avere un figlio, il Lelio de “Il bugiardo”, ma un equivoco fatale lo fa incontrare con la morte nel momento stesso del ricongiungimento. Con la rivisitazione letteraria, s’incrociano anche i dialoghi del complotto in atto dietro alle quinte e questo introduce situazioni farsesche e di teatro nel teatro. Nel secondo atto, un’attenta sintesi del testo shakespeariano riesce a non alterare la forza evocatrice e la poesia della parola. L’attenzione è tutta sul percorso, senza via di scampo, di Arlecchino-Macbeth incontro al suo destino.

BIGLIETTI:

18,00 € biglietto intero; 16,00 € biglietto ridotto

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Biglietteria Cinema Teatro Busan, Via Don Bosco 41, Mogliano Veneto (TV)

La Biglietteria è aperta: tutti i giorni ad esclusione del martedì dalle 17 alle 19, la domenica dalle 16 alle 19.30 e 30 minuti prima di ogni proiezione cinematografica. Online su www.cinemabusan.it.