Sabato 5 settembre alle ore 17,30 in Squero Castello – Salizada Streta 369 a Castello, nei pressi della Cattedrale di San Pietro, inaugura MAN IN THE GLASS by Marcin Gierat la serie di ritratti fotografici impressi su vetro, unici ed irriproducibili. Il fotografo polacco Marcin Gierat celebra così la grande tradizione del vetro di Murano, immortalando i volti dei maestri vetrai e stampandoli poi su lastre di vetro realizzate dai Maestri stessi. Gierat lavora con una macchina del XIX secolo, utilizzando una tecnica fotografica di metà Ottocento, la fotografia al Collodio Umido. Le opere di Marcin Gierat saranno presentate fino al 10 ottobre da Zuecca Projects nello Squero Castello (Salizada Streta 369), a cura di Marica Denora e Alessandro Possati. Ogni vetreria coinvolta nel progetto – NasonMoretti, Schiavon Art Team, Barovier & Toso – ha creato la propria personale serie di lastre, utilizzando i colori iconici e le tecniche di realizzazione caratteristiche della propria produzione.

La mostra è aperta dal mercoledì alla domenica con il seguente orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 -18.00. L’entrata è contingentata, quindi si consiglia di prenotare la propria visita. Info: www.zueccaprojects.org | info@zueccaprojectspace.com.