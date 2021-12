Si chiude lunedì 13 dicembre il bando di selezione per la seconda edizione di MAX3MIN, festival di cortometraggi di breve durata di 3 minuti al massimo, che si terrà dall’11 al 22 marzo 2022.

Il festival riconferma l’interesse della scorsa edizione, con moltissimi film ricevuti fino ad oggi. Il bando si chiude ufficialmente lunedì 13, ad eccezione dei film prodotti nel 2022, per cui il bando rimarrà aperto fino al 20 gennaio 2022.

Il festival diretto dalla scenografa italo-argentina Martina Schmied torna con la formula consolidata nella prima edizione, con un palinsesto di opere tutte della durata di massimo 3 minuti (esclusi i titoli), disponibili worldwide in streaming gratuito sulla piattaforma del festival a cui si potrà accedere tramite una semplice registrazione.

A decretare la “playlist” dei 10 cortometraggi, tra cui sarà eletto il Miglior Film, sarà una Giuria Internazionale composta dal regista e montatore Jacopo Quadri e dalla programmer Carla Vulpiani, cui si aggiungeranno altri nomi ancora da annunciare.

Oltre al Premio per il Miglior Film del valore di 3000 euro, MAX3MIN assegnerà anche un nuovo premio, il MAX3MIN 2022 NEXT GEN AWARD, cui concorrono tutti i film realizzati da studenti: il vincitore riceverà un premio tecnico (attrezzature, dispositivi etc.) utile come supporto nella formazione e nel percorso professionale intrapreso.

Nel corso della cerimonia di premiazione di martedì 22 marzo sarà anche assegnato il Premio del Pubblico, decretato dagli utenti tramite votazione on-line.