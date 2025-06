Dopo Non Odiare (2020, con Alessandro Gassmann), Mario Mancini torna sul grande schermo con una storia che scrive ispirandosi all’omonimo romanzo (edito da Piemme, 2019) di Paola Barbato. Mancini affronta temi come la colpa, la vendetta e l’espiazione attraverso una violenza senza esclusione di colpi.

Davide (Francesco Gheghi) è un ragazzo di famiglia ricca, biondo ossigenato, re della notti in discoteca. Durante una serata con amici, viene rapito e rinchiuso dentro un camion.

Finisce ostaggio di una misteriosa organizzazione che lo costringe a lottare, a mani nude, in combattimenti clandestini estremi, che si possono concludere in un solo modo: con la morte di uno dei due sfidanti.

Se vuole sopravvivere deve allenarsi e vincere seguendo le istruzioni di Minuto (Alessandro Gassmann), un carceriere e allenatore di altri uomini senza speranza né futuro, che sono lì per vari motivi, come ripagare debiti.

Davide, che si trova lì per un motivo, contro ogni aspettativa si lega al suo carceriere in un rapporto di protezione animalesco. Ma se da quella prigione è possibile fuggire, non è altrettanto facile, se non addirittura impossibile, fuggire da chi si è diventati.

La violenza descritta, a volte esibita, non è mai morbosa, e ne dobbiamo riconoscere merito Mancini.

La stessa coreografia dei combattimenti è realistica nell’intensità dei colpi sferrati.

La cupezza delle atmosfere fotografate da Sandro Chessa è un perno di appoggio del regista per le sue inquadrature claustrofobiche e ansiogene. Ma lascia indietro la naturalezza della recitazione. Gassmann e Gheghi sanno fare il loro lavoro, e lo fanno bene, ma spesso non basta se il regista non dà loro la giusta confidenza o fiducia per essere liberi di regalare ai loro personaggi sguardi e movimenti, di impadronirsi degli spazi.

Nel suo complesso è una storia eccessiva soprattutto nella durata (124 minuti sono veramente troppi!); nell’intenzione di creare un clima di tensione progressiva verso un’ efferata resa dei conti, Mancini esaspera con una parte finale che sembra interminabile.