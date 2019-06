Mare Culturale Urbano presenta il suo ‘Lungomare di Milano’ per l’estate 2019

Quest’anno, la stagione estiva del centro di produzione artistica milanese Mare Culturale Urbano si chiamerà Il Lungomare di Milano. Dal 1 giugno a 30 settembre, la realtà a due passi dallo Stadio San Siro presenta oltre 200 eventi tra concerti e laboratori musicali, incontri di Improvisation Comedy e teatro in parallelo al ricco calendario di cinema all’aperto in cuffia e serate all’insegna di aperitivi e gastronomia, tutto a ingresso gratuito o a prezzi calmierati (5-10 euro).

“Le abitudini dei milanesi stanno cambiando – dichiara il confonder, CEO e direttore artistico di Mare Culturale Urbano Andrea Capaldi – ad oggi, il 51% degli italiani non ha in programma una vacanza estiva fuori porta [n.d.r. dati Italiani.Coop per Robintour] ed è una tendenza che abbiamo Avto modo di constatare durante le nostre attività dell’estate 2018. Per questo vogliamo regalare un ‘lungomare’ alla nostra città con arte, musica e iniziative culturali, dai concerti all’area Kids fino alla street art dei caricaturisti.”

A partire dalla musica: gli appuntamenti settimanali in collaborazione con il Cernusco Jazz Festival, l’esclusivo concerto di Edoardo Vianello in occasione della Festa del 21 giugno di Mare, i giovani talenti rap del laboratorio di Mare Culturale Urbano Unity e artisti già noti come Gio Montana, Mosé Cov e Voci di Periferia, e poi la rassegna Big up! dedicata a talenti Indie come Old Fashion Lover Boy, Awa Fall e Laura Stevenson selezionati da Marco Manini e Luca De Gennaro, il quale sarà anche protagonista di un personale dj set.

Gli appuntamenti di Tipi da Mare e Ghe Pensi Mi al Mare porteranno cabaret, stand up comedy e teatro con ospiti come Debora Villa, Folco Orselli e il Cochi Ponzoni di ‘Cochi e Renato’. L’interdisciplinarietà artistica del programma di eventi del Lungomare sarà presente anche negli spettacoli dedicati all’autorialità in musica, danza e teatro del Camp degli autori.

Spazio anche al food con il progetto Mare birra e cucina che offre i servizi di bar, ristorante, pizzeria con prodotti stagionali. “La caratteristica fondamentale della nostra cucina è che tutto è prodotto nella nostra cascina – spiega Luana, Food manager di Mare Culturale Urbano – e dopo la panetteria nel 2018, nel 2019 inauguriamo il reparto di pasticceria.” Inoltre, Mare riproporrà il format del Festival delle birrette, dedicato alla birra artigianale con musica live nel cortile della cascina.

Per info e programma dettagliato:

www.maremilano.org