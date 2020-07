“Marghera Estate 2020”: due mesi di musica, teatro e cinema

Il consueto e amatissimo evento “Marghera Estate”, che ospita, nei mesi di luglio e agosto, spettacoli di musica, teatro e cinema, è in partenza con un calendario d’eccezione. L’inizio è previsto sabato 11 luglio, con la Giovane Orchestra Metropolitana. Musica protagonista anche il 12, con la Brass Ensemble dell’Orchestra della Fenice. Spazio poi al teatro, leggero e impegnato, con Carlo&Giorgio in “Una notte tutta da ridere” (il 14 luglio); Monica Guerritore in “Quel che so di lei” (il 15); Ennio Marchetto in “The living paper cartoon” (il 16), Francesca Reggiani in “Recital” (il 17). Di particolare suggestione i due spettacoli di cui saranno protagonisti due scrittori: Stefano Massini (il 21 luglio) con “L’alfabeto delle emozioni” e Alberto Toso Fei (il 23 luglio) con “Mostri, fantasmi ed altri misteri veneziani”. Tutte da ridere, invece le serate del 22 luglio (con Mirko Artuso e la Banda Osiris in “Venezia Monamour”), del 24 luglio (con DoliWood in “Strane voci della notte”) e del 25 luglio (con “Gli alcuni” in “Caccia grossa tra i libri. Misteri nelle pagine”, spettacolo per i più piccoli).

“Grandi eventi, a cui però, per le rigide norme antipandemia che prevedono il distanziamento sociale, potrà quest’anno assistere, come ha spiegato il dirigente Casarin, un numero limitato di persone: circa 400, invece delle consuete 1000”.

L’ingresso è gratuito per tutti gli spettacoli, ma bisognerà essere muniti di biglietto, ritirabile (nel numero massimo di 4 per persona) nello stesso pomeriggio, dalle ore 17 alle 20.30, al chiosco in piazza Municipio. L’orario di inizio è fissato per le 21: si potrà accedere nell’arena tra le ore 20.30 e le ore 20.50, dotati di mascherina e dopo aver effettuato la misurazione della temperatura.

Dopo la parte di cartellone riservata a musica e teatro, “Marghera Estate” continuerà, come da tradizione, con il grande cinema, in programma dall’1 al 30 agosto.