Margherita Buy ospite al Cinema Gabbiano di Senigallia

Margherita Buy è in tour nelle Marche tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo per presentare il suo film d’esordio come regista, Volare, che la vedrà anche protagonista davanti alla macchina da presa. Sono ancora disponibili i biglietti per lo spettacolo delle ore 21.15 al Cinema Gabbiano di Senigallia.

Il ruolo di Margherita Buy è quello di Anna Bettini (detta Annabì), attrice famosa per una serie televisiva, purtroppo pesantemente condizionata sul lavoro, nella vita privata e nel rapporto con la figlia dalla sua paura di volare. Annabì si iscriverà a un corso per superare la sua fobia, dove si confronterà con dei compagni di avventura molto singolari…

Prendendo spunto da un problema autobiografico, Margherita Buy confeziona una commedia corale vivace e piena di empatia per i suoi personaggi, anche grazie a un cast davvero brillante, del quale fanno parte Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Caterina De Angelis, Francesco Colella, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, Pietro Ragusa, senza dimenticare la partecipazione di Massimo De Francovich e di Elena Sofia Ricci.

“Ho frequentato un corso del genere tanti anni fa – racconterà in sala Margherita Buy – e devo confessare che questa storia mi è rimasta in testa, così come le persone conosciute che avevano il mio stesso problema. È stato meraviglioso per me aver condiviso con loro questo terrore. Ho voluto raccontarlo in maniera leggera e divertente, dato che si tratta di un problema che tante persone trovano molto limitante, ma all’interno del film ci sono anche dei momenti più toccanti che un po’ appartengono anche alla mia vita.”

“Invito tutti gli appassionati senigalliesi al Gabbiano – aggiunge Buy – per accompagnarmi in questo mio debutto alla regia. In passato ho fatto tantissimi film e mi sono sempre affidata agli altri, ammirando molto chi mi dirigeva. Ma ora avevo una mia storia da raccontare e mi sono detta che avrei dovuto assumermi il rischio di provare a girarla in prima persona. E’ stata una bellissima esperienza, quasi una sorta di rinascita.”

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023 nella sezione Grand Public, Volare è uscito nelle sale italiane il 22 febbraio, distribuito da Fandango.

Il tour nelle sale della comunità marchigiana si aprirà martedì 5 marzo al Solaris di Pesaro e al Masetti di Fano, mentre al Gabbiano di Senigallia l’appuntamento è per mercoledì 6 marzo con un doppio spettacolo: Margherita Buy sarà in sala alle ore 18.30 per introdurre agli spettatori il primo spettacolo e, dopo un intermezzo al Cinema Italia di Ancona, tornerà poi al Gabbiano al termine della seconda proiezione (inizio previsto alle 21.15) per un dibattito con il pubblico che avverrà intorno alle 23. Come detto, per lo spettacolo delle ore 21.15 sono ancora disponibili i biglietti.

Per maggiori informazioni: www.cinemagabbiano.it