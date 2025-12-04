Marty Supreme, di  Josh Safdie.

“Ping pong: ma è uno sport quello?”- Così una battuta di questa commedia ci spiega il perché, di un film su questo argomento: dare finalmente visibilità anche a questa disciplina, dopo innumerevoli pellicole su pugilato, rugby, calcio e così via. E dare visibilità a Marty Reisman (1930 – 2012), il suo eroe, il suo mito, colui che il New York Times definì “il mago del tennis da tavolo”.

Il film si ispira alla vita e alla carriera di questo personaggio, uno sportivo decisamente sopra le righe, il giocatore più vincente di tutti i tempi, funambolo della pallina, estroso, stravagante, del tutto incurante del denaro.

La vicenda è ambientata negli anni Cinquanta a New York, dove il vero Marty è nato e sempre vissuto; il protagonista Timothée Chalamet incarna però un certo Marty Mauser, ma le caratteristiche sono quelle di Reisman, sia fisiche (la magrezza, tanto che Reisman era detto the needle), sia in gran parte quelle psicologiche.

Gli ingredienti narrativi sono quelli classici: Marty Mauser è un campione straordinariamente tenace ma ottusamene non capito; all’inizio è perseguitato dalla sfortuna e dalla povertà e pare destinato a fare a vita il venditore di scarpe; è disinvolto e non evita ogni sotterfugio lecito e non per divincolarsi da quella vita monotona; è appartenente a una minoranza etnica (come Rocky era italo-americano, così Marty è ebreo americano); ha una fidanzata troppo spesso lasciata sola e una veloce resipiscenza finale.

E poi tante scene di ping pong che, di per sé, di solito potrebbero annoiare, ma qui si gioca talmente bene, con tante e tali acrobazie, che è un piacere guardarle.

Marty è meravigliosamente impersonato da Chalamet , tenuto conto di quanto possa essere complicato far apparire eroe un giocatore di ping pong: ci mette frenesia di vita, instancabile mobilità, che sembra lui stesso una pallina da ping pong, abilità fisica invidiabile e tanta passione.

Un film ottimamente confezionato, non essenziale ma godibile.