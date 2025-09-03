Dopo il grande successo di Past Lives, la regista sudcoreana-canadese Celine Song scrive e dirige un dramma romantico sull’amore e sul matrimonio ponendosi l’interrogativo se il sentimento e il contratto (d’affari) coincidano.

A New York Lucy (Dakota Johnson), un’ex aspirante attrice che ha lasciato il college, lavora per un’agenzia di cuori solitari, ed è bravissima nella sua glaciale e mirata creazione del giusto “match” tra anime in cerca di un partner sentimentale ideale, che abbia i requisiti pretesi dalle loro esigenze, a breve o lunga durata. Le sue combinazioni affettive hanno portato a ben 9 matrimoni, un successo per l’agenza.

La sua ordinata e ordinaria vita sentimentale viene scombussolata quando il ricchissimo Harry (Pedro Pascal) inizia a corteggiarla e il suo ex fidanzato John (Chris Evans), scaricato tempo prima perché povero, e sempre economicamente in bilico, ritorna nella sua vita.

Material Love è una storia patinata e lussuosa, sofisticata nei dialoghi, acuti anche se talvolta troppo programmatici, ma traballante nella grammatica cinematografica che non riesce a trovare un equilibro tra dramma brillante e commedia cerebrale nel suo voler filosofeggiare sull’amore moderno: in un mondo che monetizza, dove tutto è una somma di calcoli anche nel mercato dei matrimoni, che fine fanno i sentimenti?



Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal sono tre bravi attori che si mettono totalmente al servizio della regista Song (che ha lavorato in un’agenzia matchmaking) che conduce con il freno a mano tirato come avesse il timore di essere troppo cinica o troppo romantica.

Questa insicurezza o forse eccessiva sicurezza o forse ingenuità porta la Song a utilizzare il trauma di un personaggio secondario per mostrare a Lucy i suoi errori e farla crollare sotto il peso delle sue responsabilità, questa volta non calcolate. Un espediente molto serio utilizzato con troppa leggerezza che fa inciampare la sceneggiatura creando un preciso punto di fastidio per chi guarda e sbilanciando il film verso un finale interminabile.