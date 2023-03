Mediterranean Fever di Maha Haj in concorso al FESCAAAL 2023

Mediterranean Fever è uno dei 10 film in Concorso Lungometraggi “Finestre sul Mondo” del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina. Presentato in anteprima per l’Italia, il film diretto da Maha Haj ha vinto il premio per la Miglior sceneggiatura nella sezione Un Certain Regard a Cannes 2022. Con Mediterranean Fever ci troviamo di fronte a una commedia nera caustica, pungente e profonda che, attraverso le figure dei diversi personaggi approfondisce una serie di temi come depressione, disagio psicologico, questione palestinese, estendendo l’orizzonte delle riflessioni alla realtà sociale in cui è ambientata la vicenda.

Waleed vive a Haifa e sogna una carriera da scrittore, ma soffre di depressione cronica. Un disagio psicologico cui non è estranea la condizione di palestinese che vive in Israele. L’incontro con Jalal, un affabile e misterioso vicino di casa con cui inizialmente non c’è feeling, fa inaspettatamente nascere un’amicizia. Waleed pensa che Jalal possa aiutarlo a trovare l’ispirazione per scrivere, ma la reciproca frequentazione avrà esiti tutt’altro che positivi per entrambi.

Mediterranean Fever prende avvio con un prologo folgorante che, grazie a una sceneggiatura mai banale, getta le basi per una storia coinvolgente sin dalle prime battute. Tramite il “filtro” della black comedy – un sottogenere che la regista padroneggia con mano sicura – Maha Haj con grande realismo mette sul piatto diversi spunti di riflessione, lasciando che i tratti complessi del personaggio di Waleed emergano con vivida naturalezza e senza alcun cliché. Il rapporto centrale tra Waleed e Jalal si svela a tappe attraverso una narrazione ricca di sfumature e risvolti sorprendenti. Finché si arriva ad un finale inaspettato, cupo e scioccante, punteggiato da un’amara e mai cinica ironia. Mediterranean Fever ha nella scrittura finemente cesellata il suo punto di forza principale; una regia agile e puntuale e ottime performance da parte degli attori protagonisti completano il quadro di un vero e proprio gioiellino.

Titolo originale: Mediterranean Fever

Regia: Maha Haj

Sceneggiatura: Maha Haj

Genere: Drammatico

Cast: Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid, Samir Elias, Cynthia Saleem

Durata: 108 minuti

Paese: Germania, Francia, Cipro

Data di uscita: /

Distribuzione: /