“Memorabilia – Una Storia di Famiglia”, di Giovanni Enrico Morassutti

Quando l’impresario non era un algoritmo astratto e lontano che detta ritmi impossibili bensì una persona umana che guidava l’attività consapevole che il benessere dei dipendenti fosse componente basilare del successo dell’impresa stessa.

Quando le comunicazioni ai dipendenti non arrivavano con un tweet o, nella migliore delle ipotesi, con una e mail, bensì con un colloquio.

Quando i dipendenti dicevano “Sono orgoglioso di aver lavorato qui, lo considero onore, un privilegio”. Ma non per scaltro opportunismo e nemmeno per untuosa sottomissione: sinceramente, lo dicevano anche se ormai pensionati.

Il documentario “Memorabilia – Una Storia di Famiglia” racconta la storia dell’azienda Paolo Morassutti, attiva nel commercio di ferramenta e casalinghi. Essa fu una di quelle imprese che, negli anni del grande sviluppo economico del secondo dopoguerra, furono esempio di welfare aziendale italiano. La Morassutti, sorta a Padova già alla fine del ‘700, si estese poi nel secolo scorso in altre parti del Veneto e dell’Italia, arrivando a contare 40 punti vendita e oltre duemila dipendenti.

Attraverso decine e decine di immagini, filmati, documenti e testimonianze, in una carrellata piena di emozioni, affetto, commozione e malinconia, si ripercorre l’attività di quell’azienda e si evidenzia l’impulso che essa seppe dare al benessere dei dipendenti. In particolare emerge la capacità di coesione e di arricchimento culturale e di emancipazione sociale che ebbe la compagnia teatrale nata all’interno dell’azienda e supportata dalla proprietà stessa. Oscura e drammatica – e purtroppo non ben chiarita – è poi la vicenda della dissoluzione dell’impresa, finita nelle mani di una rete di faccendieri capitanata nientemeno che da Michele Sindona.

Ma la Morassutti, ben radicata nel rispetto e nell’affetto dei suoi dipendenti di un tempo, continua a vivere nel nome della compagnia teatrale, che esiste ancora, ha un grande e meritato successo e ha tuttora il nome di Arlecchino Morassutti.

Esempi di capitalismo illuminato e di gestione ispirata a principi filantropici in Italia ce ne sono stati molti, anche se non moltissimi. Quelle aziende erano un bene prezioso e forse anche delicato, avrebbero dovuto essere strenuamente difese e coraggiosamente rafforzate, replicate, magari persino esportate all’estero. Invece, tranne qualche rara eccezione, si è fatto esattamente l’opposto: lasciate al capriccio del mercato, son finite stritolate da modelli aziendali agguerriti e senza scrupoli, dall’algoritmo disumanizzato e disumanizzante importato da oltre oceano, nell’ottusa rincorsa di una crescita senza memorie e senza ideali. Con le conseguenze scellerate che oggi sono ormai purtroppo sotto gli occhi di tutti.

“Memorabilia – Una Storia di Famiglia”, già preselezionato al Premio Film Impresa di Roma, è stato presentato al pubblico sabato 7 giugno 2025 a Padova, nel parco del Museo Villa Breda all’interno della rassegna “Sguardi”, patrocinata dal Centro Sperimentale di Cinematografia. La platea, al completo, ospitava tra il pubblico una gran parte dei protagonisti del filmato: ex dipendenti e membri della compagnia teatrale, commossi e orgogliosi di vedersi sul grande schermo, proprio come i grandi attori.

Sul set compaiono: Paolo Ferrari, Romolo Ferrari, Paola Zilio, Milvia Degrassi, Fiorenza Lincetto, Francesco Vettore, Ivo Signoretto, Antonio Rampin, Sergio Bovo, Rosanna Tacchetto, Gianna Favaron, Irene Favaron, Paolo Rigato, Laura Scarparo, Paolo Rossi, Giuseppe Maretto, Marta Faggin, Gabriele Brugnolo, Fiammetta Fanelli, Beatrice Carta, Giacomo Accettura, Annalisa Giusto, Paola Zappola, Padre Flaviano Gusella e Sara Centenaro. Nel film è presente anche un cameo di John Strasberg, figlio di Lee Strasberg fondatore dell’Actors Studio di New York. con il quale Morassutti ha collaborato per oltre vent’anni. Altri personaggi: l’ex senatore ed ex sindaco di Padova Paolo Giaretta, la cantante Ester Viviani Giaretta; lo storico d’impresa Giorgio Roverato (autore del libro “Una famiglia un caso imprenditoriale: I Morassutti”); Isabella Talami della Costumeria Placco, che riforniva la compagnia teatrale con splendidi costumi in stile veneziano; Enrico Ventura, presidente della Federazione Italiana Teatro Amatori di Padova.

Il regista (e attore) Giovanni Enrico Morassutti, discendente della famiglia di impresari, è qui anche la voce narrante, che intreccia le proprie esperienze artistiche iniziate a New York con quelle della compagnia teatrale di famiglia, creando un ponte ideale tra due realtà e due mondi.

Giovanni Morassutti (Padova, 1980) ha studiato recitazione fin dal liceo con l’attrice Susan Strasberg e poi presso l’Actors Studio a New York. Si è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia diretto da Giancarlo Giannini e nel 2014 ha diretto John Strasberg nel suo primo film documentario Personal Dream Space.

Morassutti, in qualità di referente italiano di Climate Change Theatre Action ha fondato inoltre, in alcuni spazi della casa di famiglia, nei pressi di Sesto Al Reghena (Pordenone), la residenza internazionale per artisti Art Aia – Creatives / Residence In che si dedica alla pratiche artistiche sostenibili e al teatro contro il cambiamento climatico.

“Memorabilia – Una Storia di Famiglia”, girato tra aprile e maggio 2024, è il suo secondo documentario; prodotto da Domenico Morassutti, fotografia Gianluca Zanette, aiuto regia Karma Gava.

