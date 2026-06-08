MFF26: quando la città è la vera protagonista

La domenica del Milano Film Fest accende i riflettori proprio sulla città.

Come sottolineato dal direttore artistico Claudio Santamaria e dalle giurie anche nel panel di presentazione, Milano è una metropoli strettamente legata alla Settima Arte.

A celebrare questo vincolo, per la sezione Milano & il cinema all’Anteo Palazzo del Cinema, si sono svolti diversi eventi a ingresso gratuito.

Attesissimo era il talk delle 18:30 Che cos’è il cinema dedicato a Maurizio Nichetti, seguito dalla proiezione del suo classico Domani si balla!.

La giornata ha visto nel pomeriggio l’approfondimento di Marco Philopat sulle controculture milanesi, alle ore 15.00. Un aspetto della città poco raccontato, quello della controcultura, che invece qui ha permesso di scoprire spazi autogestiti, linguaggi radicali, pratiche, estetiche, movimenti e immaginari che hanno sfidato le narrazioni ufficiali della città.

A dimostrare il valore di questa Milano alternativa, si è aggiunta anche la proiezione di due cortometraggi: Milano infetta di Tommaso Cohen – una raccolta di materiale d’archivio per raccontare quello che fu, negli anni Ottanta, uno dei principali spazi occupati di Milano: il Virus – e Antologia del Pervert di Antonio Bocola – video che esplora i confini del desiderio e della rappresentazione.

A concludere la giornata all’Anteo il documentario Sul Filo di Jacopo Marzi, ospite in sala per presentare il film con Barbara Sorrentini, giornalista e conduttrice di Radio Popolare alle ore 19.30.

Anche il Piccolo Teatro Strehler ha celebrato la sua città con diversi eventi speciali.

Il legame tra musica e cinema è raccontato in due proiezioni: Concerti d’Oriente, le esibizioni tenutedalla Filarmonica della Scala alla presenza del Maestro Myung-Whun Chung (Direttore Emerito della Filarmonica della Scala e Direttore musicale del Teatro alla Scala) dei registi Marco Ferullo e Moreno Pirovano, e Vapour Ladder di Nicola Guiducci (fondatore del Plastic)che ha eseguito dal vivo la colonna sonora in un crescendo di suoni, atmosfere e ritmi.

La città meneghina è riferimento anche per la surf e skate culture, il cinema indipendente e le community creative internazionali.

Così, la giornata dello Strehler si è aperta con lo SSFF – Skate & Surf Film Festival, con diverse proiezioni a tema e un grande evento skate: la tappa speciale del Brooklyn Skateboarding Tour contest con la speciale competizione Red Bull “Highest Ollie”.