Un uomo solo, un po’ goffo, che non ne combina una di giusta». Così Damiano Michieletto descrive il protagonista del Giulio Cesare in Egitto di Georg Friedrich Händel, l’opera che segna il suo debutto al Théâtre des Champs-Elysées, in programma a partire da mercoledì 11 maggio.

«Sembra che il dramma si svolga attorno a Giulio Cesare, alle sue spalle Tolomeo ambisce al potere e si immerge in una spirale di cinismo; Cleopatra intesse trame e seduzioni; Sesto cerca di vendicare il padre e compie un percorso di maturazione generazionale. In mezzo a loro vedo un Cesare quasi spettatore, come se tutto quello che doveva realizzare (le conquiste, la gloria, le vittorie) fossero tappe già compiute del suo percorso. Händel ritrae un uomo già vecchio, e nella realtà storica morirà pochi anni dopo le vicende narrate nell’opera, appena rientrato a Roma. Gli toccherà subire una congiura e un tradimento, lo stesso trattamento riservato a Pompeo all’inizio dell’opera. Di fatto il Giulio Cesare di Händel è un dramma sul destino» conclude Michieletto.

L’opera di Händel è diretta da Philippe Jaroussky, alla guida del suo ensemble barocco Artaserse. Accanto a Michieletto sono impegnati Paolo Fantin per la realizzazione delle scene, Agostino Cavalca per i costumi e Alessandro Carletti per le luci.

Protagonisti sul palco sono Gaëlle Arquez nel ruolo del titolo, Sabine Devieilhe nella parte di Cleopatra, Franco Fagioli nei panni di Sesto e in quelli di Tolomeo Carlo Vistoli. Accanto a loro: Lucile Richardot (Cornelia), Francesco Salvadori (Achilla), Paul-Antoine Bénos-Djian (Nireno) e Adrien Fournaison (Curio).

Lo spettacolo sarà in replica al Théâtre des Champs-Elysées il 14, 16, 18, 20 e 22 maggio. Dopo le rappresentazioni di Parigi, Giulio Cesare in Egitto sarà in scena dal 5 all’11 giugno all’Opéra National de Montpellier.