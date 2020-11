Mickey e Gin Gin, due taiwanesi sui diciott’anni, sono amiche diametralmente opposte.

Mickey è vagamente androgina, bella e disincantata; ama le danze tradizionali riservate ai maschi e vive in ristrettezze economiche con la madre (e la mantiene) depressa e alcolista, lasciata anni prima dal marito.

Gin Gin è ballerina in locali notturni scadenti, belloccia, svampita e credulona, sogna di diventare “moglie trofeo” di un giovanotto che l’ha messa incinta ed è fuggito nella vicina Canton in cerca di facili fortune.

Entrambe decidono di recarsi a Canton (Guangzhou): alla ricerca l’una del padre, l’altra del ragazzo.

Trovatili, scoprono che i due uomini sono ben diversi da quello che esse immaginavano e, disilluse ma cresciute, ritornano alla loro vita di sempre.

Il succo del film è nelle esperienze appunto “on the road”. Appena giunte da Taiwan (Repubblica di Cina) a Canton (Repubblica Popolare Cinese), le due si ritrovano senza i loro punti di riferimento, Facebook e Google map, e apprendono che lì sono censurati; ma apprendono anche che ci sono altre app che li sostituiscono egregiamente. Poi vengono subito derubate dei bagagli, ma trovano molti giovani del posto che le aiutano, le rifocillano e le ospitano in maniera anche sontuosa. Sui mezzi pubblici gli altoparlanti ricordano quanto, grazie a Xi Jin Ping, la Cina sia impegnata “nella promozione dei diritti umani e dei valori della democrazia”; ebbene sì, dicono proprio così.

E curiosamente di Taiwan, tra gli Stati con il reddito pro capite più alto al mondo, ci arrivino immagini di emarginazione e fragilità economica, proprio l’opposto di Canton, una delle zone più ricche della Cina, ma pur sempre Cina.

Ad un occhio occidentale, poco esperto delle complesse questioni tra le “due Cine”, ma molto avvezzo a vedere ovunque trame e dietrologie, questo film appare come il frutto ingenuo di un preciso incarico governativo, volto a favorire l’armonia e l’amicizia tra le popolazioni dei due Stati, in vista di chissà quale altro passo politico futuro.

Forse è così, forse invece magari no: sta di fatto che l’ultima immagine del film è quella di un ponte, con tutte le simbologie e le metafore che il ponte rappresenta. Ma non uno qualunque: è il ponte Hong Kong – Zuhai – Macao. Per onor di cronaca bisogna dire che è un’opera impressionante, meravigliosa, straordinaria: 55 km di ponti alternati a gallerie sottomarine, costruito tra il 2009 e il 2017 al costo di dieci miliardi e mezzo di dollari USA. Volontà di unire, volontà di controllare… chissà; di certo dimostrazione di uno sguardo ben rivolto al futuro.

Il film, primo lungometraggio della 44enne regista taiwanese Mian Mian Lu, è in concorso al 38° Torino Film Festival 2020.