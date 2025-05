Tra devastazione e atrocità, l’essere umano viene assorbito dalla guerra – e la guerra, a sua volta, diventa parte dell’essere umano.

Gli sceneggiatori, montatori e registi Yelizaveta Smith, Alina Gorlova, Simon Mozgovyi osservano la guerra giorno dopo giorno in Ucraina; catturano la condizione umana attraverso le realtà frammentate dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il loro obiettivo è mostrare come l’esistenza del popolo ucraino si sia trasformato dalla guerra. C’è chi fugge, chi perde tutto e chi resta per resistere e combattere. Il collettivo Tabor formato da Smith, Gorlova e Mozgovyi ha iniziato a costruire la narrazione delle riprese nel 2022 fino all’agosto del 2024.



Il titolo del film Militantropos trae ispirazione da un’idea messa a punto dai registi insieme al filosofo Oleksandr Komarov: è un neologismo, o una combinazione di parole a cominciare da “milit”, nome latino per “soldato”, e “antropos”, termine greco per “umano”.

Questo assemblaggio intende comporre un concetto sociale ben chiaro, che racconta chi sono i protagonisti e racchiude l’essenza di quest’opera:”il tipo di persona che diventa un essere umano quando entra in stato di guerra”.

Presentato nella sezione Quinzaine des Réalisateurs del 78° Festival di Cannes, il film dura quasi due ore, è un viaggio istintivo e drammatico che parte da un’osservazione alla reazione dell’invasione da parte dei politici e soprattutto da parte dei cittadini, per poi considerare la maturazione della consapevolezza di quello che accade, e che produce rabbia per la devastazione, e guarda infine alla reazione non solo militare ma anche della gente comune tra le macerie, finché la guerra diventa una sadica normalità.

Vanno citati; la fotografia di Fotografia: Viacheslav Tsvietkov, Khrystyna Lizogub, Denis Melnyk; la musica di Peter Kutin.