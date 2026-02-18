Diretto da da Ric Roman Waugh (Greenland), basato su una sceneggiatura di Ward Parry (The Shattering), questo film è un thriller non per i fan ma per gli amanti di Jason Statham.

Mason (Statham) vive su un isolotto disabitato delle Isole Ebridi. Periodicamente un suo amico, insieme alla giovanissima nipote Jessie (Bodhi Rae Breathnach), gli porta su una barca casse contenenti viveri. Quando una tempesta vicino alla riva lo travolge, Mason riesce a portare in salvo solo la ragazzina. Da questo momento la vita da recluso dell’uomo ha una svolta brusca. Per fare in modo che non succeda nulla a Jessie, dovrà tirare fuori le sue abilità da agente/soldato delle forze speciali dei servizi segreti quale è stato perché a dargli la caccia, da quando ha lasciato l’MI6, c’è un nemico insospettabile da tutti, tranne che da Mason stesso.

Nel corso degli anni Statham si è ritagliato la sua nicchia di personaggi solitari che conducono una vita regolare e appartata, ma in realtà ex militari di poche parole, sicari monosillabici, killer dallo sguardo tagliente, ma sempre con una coscienza, o etica professionale. Personaggi che non esitano a mostrare di che pasta sono fatti se tocchi loro affetti o semplicemente intralci la loro scelta di vita.

Missione Shelter è un film “più sentimentale” rispetto agli altri. Mason farà di tutto non tanto per ottenere la sua vendetta, ma soprattutto per proteggere Jessie. È un thriller muscoloso, non spregiudicato come gli ultimi film cui Statham ci ha abituati, ma godibile con un ritmo solido e scene d’azione ben coreografate e sequenze avvincenti.

