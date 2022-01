Domenica 23 gennaio al Teatro Comunale Quirino de Giorgio di Vigonza (PD) alle ore 18.30 andrà in scena “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame con Matthias Martelli, produzione della Compagnia Enfi Teatro, regia di Eugenio Allegri.

Matthias Martelli, vincitore dei premi “Alberto Sordi”, “Locomix” e “Uanmensciò”, riporta in vita il grande lascito teatrale, politico e culturale di Dario Fo, con un linguaggio e un’interpretazione nuova e originale, nel segno della tradizione di un genere usato dai giullari medievali.

“Il lavoro affonda le sue radici in una forma di teatro che, attraverso la lingua corporale ricostruita col suono, con le onomatopee, con scarti di ritmo, con la mimica e la gestualità, passa continuamente dalla narrazione all’interpretazione dei personaggi, trasformandoli all’occorrenza dal servo al padrone, dal povero al ricco, dal santo al furfante, per riprodurre sentimenti, reazioni, relazioni, e tutte quelle altre cose che costituiscono quella rappresentazione sacra e profana chiamata Commedia. Mistero Buffo è Il grande lascito teatrale politico e culturale di Dario Fo. Matthias Martelli è solo in scena, senza trucchi, con l’intento di coinvolgere il pubblico nell’azione drammatica, passando in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale.”

ACCESSO AL TEATRO: Come da disposizioni di legge, per assistere allo spettacolo, anche in zona bianca, è necessario essere muniti del Super Green Pass (o Green Pass Rafforzato) e per gli adulti e i bambini dai 12 anni in su, l’accesso in teatro è possibile solo indossando la mascherina FFP2.

BIGLIETTI: 12,00 € intero – 10.00 € ridotto

Biglietto ridotto per: abbonati alle stagioni 2019-20 e 2020-21 (con assegnazione del posto), residenti, soci coop, insegnanti, minori di 25 e maggiori di 65 anni, iscritti al Belvedere Lab

Ingresso gratuito per ragazzi fino ai 14 anni

