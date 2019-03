Lo yoga e l’Autan non sono in contraddizione?

Liberamente tratto da Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità di Francesco Piccolo (qui in veste di sceneggiatore con il regista) il nuovo film di Daniele Luchetti è una delizia: una storia romantica con protagonista (Pif) uno sfacciato e infantile dongiovanni; un racconto malinconico in cui è facile, o forse più un diletto, immedesimarsi in alcuni o in tutti i momenti di trascurabile felicità; un film allegro sui bilanci della vita, sul faccia a faccia con il tempo che è passato.

Paolo (Pif) è un ingegnere, vive a Palermo con la moglie (Thony), la figlia adolescente e il figlio che sta diventando grande. Per una sua imprudenza, gli restano 1 ora e 32 minuti per sistemare tutte le faccende in sospeso, dal chiedere scusa a dire ti voglio bene alle persone che ama.

Che ne abbiamo fatto di tutto il tempo che abbiamo avuto a disposizione? In poco più di un’ora e mezza Paolo cerca di recuperare tutto il tempo possibile. Tic Tac Tic Tac. E mentre i secondi scorrono, mentre cerca di aggrapparsi a moglie e figli inconsapevoli e preoccupati per il suo bizzarro comportamento, Paolo rivive i momenti salienti della sua vita, amori e misfatti vissuti e commessi.

Commovente nella sua genuina tenerezza, divertente nell’intrattenimento e allo stesso tempo vero e onesto nell’abilità di raccontare il quotidiano, attento ed elegante nell’osservare i suoi personaggi nel corso di una vita insieme.